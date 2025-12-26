Sport

Moment special în memoria lui Diogo Jota înainte de Liverpool – Wolverhampton! Ce se va întâmpla pe Anfield

Liverpool și Wolverhampton, ultimele două echipe din cariera lui Diogo Jota, se vor întâlni în premieră după decesul tragic al fotbalistului portughez, iar înainte de startul jocului va avea loc un moment special.
Bogdan Mariș
26.12.2025 | 10:49
Înainte de partida Liverpool - Wolverhampton va exista un moment special dedicat lui Diogo Jota.
Liverpool și Wolverhampton Wanderers se vor întâlni sâmbătă, de la ora 17:00, în cadrul etapei 18 din Premier League. Este prima întâlnire dintre cele două formații după decesul lui Diogo Jota, iar înainte de startul jocului va exista un moment emoționant pe gazonul stadionului Anfield.

Ce se va întâmpla înainte de Liverpool – Wolverhampton. Moment special dedicat lui Diogo Jota

Liverpool și Wolverhampton, cele două cluburi pentru care Diogo Jota a evoluat în Anglia, se vor întâlni sâmbătă în Premier League, iar înainte de primul fluier va exista un moment special dedicat fotbalistului portughez, care a decedat tragic în iulie, alături de fratele său Andre Silva, după un accident de mașină.

Conform The Times, Dinis și Duarte, fiii lui Diogo Jota, vor fi alături de copiii care vor însoți cele două echipe la intrarea pe teren. Cei doi au fost prezenți pe gazonul stadionului Anfield și la finalul sezonului trecut, alături de părinți și de sora mai mică, în momentul în care Liverpool a sărbătorit cucerirea titlului.

Diogo Jota, comemorat de Liverpool și Wolverhampton

Decesul tragic al lui Diogo Jota a șocat lumea fotbalului, clubul Liverpool fiind, evident, cel mai afectat. Fanii „cormoranilor” au profitat de fiecare oportunitate pentru a-l comemora pe lusitan, poate cel mai spectaculos moment fiind cel de la meciul cu Bournemouth, din prima etapă a noului sezon. De asemenea, gruparea de pe Anfield a retras numărul 20 după decesul tragic al portughezului.

Și fanii lui Wolverhampton i-au dedicat un moment special lui Diogo Jota în prima etapă a noului sezon, când „lupii” au întâlnit-o pe Manchester City. Portughezul a evoluat pentru Wolves în perioada 2017-2020, înainte de a semna cu Liverpool, club unde a avut un impact imens.

