Moment special în memoria lui Diogo Jota la concertul unei celebre formații rock. Melodia care i-a fost dedicată fostului jucător de la Liverpool. Video

16年振り、オアシスで最初の「Wonderwall」は🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿英国ウェールズのカーディフから。

There are many things that I would like to say to you, but “I don’t know how” の最後の部分、

“ I don’t speak Welsh”

(俺はウェールズ語話さない)

本当にオアシス帰ってきたな😭

— DF (@dfinvestment)