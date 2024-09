Moment special înainte de FCSB – Petrolul. Ciprian Tătărușanu a dat lovitura de start

Ciprian Tătărușanu, fostul portar al echipei naționale de fotbal a României, . Oficialii de la FCSB nu au rămas indiferenți. Fostul goalkeeper al campioanei României a dat lovitura de start a meciului cu Petrolul Ploiești din Superliga României.

Ciprian Tătărușanu a dat lovitura de start la FCSB – Petrolul

Înainte de startul meciului, Ciprian Tătărușanu a pătruns pe suprafața de joc în aplauzele spectatorilor. Îmbrăcat elegant, portarul a dat lovitura de start, iar fanii FCSB-ului i-au scandat minute bune numele.

Imediat după acest moment, Tătă s-a salutat cu Mihai Pintilii, fostul său coleg care ocupă acum un loc pe banca tehnică a FCSB-ului, dar și cu Elas Charalambous, antrenorul echipei. Fostul portar a primit un tricou special, iar mai apoi a mers în fața galeriei pentru a le mulțumi.

În tribune a fost și familia lui Ciprian Tătărușanu. Soția și copiii săi au fost vizibil emoționați de acest moment special. El este considerat unul dintre cei mai valoroși goalkeepers produși de fotbalul românesc din ultimii 20 de ani.

Tătărușanu și-a început cariera la Juventus București și Gloria Bistrița, însă s-a afirmat în fotbalul mare în tricoul roș-albaștrilor. În 2014, a semnat cu gruparea din Serie A, Fiorentina, iar mai apoi a trecut pe la Lyon, Nantes, AC Milan și Abha.

Mesajul lui Ciprian Tătărușanu:

„Fotbal, cel mai frumos sport din lume, pe care am fost binecuvântat și onorat să-l practic! Ți-am dat totul din primele zile și până acum, te-am pus mereu pe primul loc, iar tu m-ai răsplătit pe măsură.

Îți mulțumesc pentru momentele frumoase, dar mai ales pentru cele grele! Ele m-au făcut omul care sunt azi! Și pentru toți suporterii, antrenorii, coechipierii, adversarii, conducătorii, arbitrii și jurnaliștii cu care m-am intersectat în acest parcurs.

Am încercat să-i tratez cu respect și sper că am reușit. Celor ce vor veni de-acum înainte le urez mult succes! Am început acum 30 de ani, iar astăzi mă opresc. Mulțumesc pentru tot!”, a scris Ciprian Tătărușanu pe pagina lui de Instagram.

Ciprian Tătărușanu a jucat 74 de meciuri pentru naționala României. Debutul și l-a făcut în 2010, într-un amical cu Italia. El a fost titular la Campionatul European din Franța din 2016.