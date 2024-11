Moment special înainte de Universitatea Craiova – FCSB. Cine va da lovitura de start

. Oltenii vin după dezamăgirea din Cupa României, unde au fost învinși de Metalul Buzău. Lovitura de start va fi dată de două nume mari ai echipei din Bănie.

Universitatea Craiova – FCSB, de la ora 21:00

Partida cu FCSB poate fi vitală pentru Universitatea Craiova și Costel Gâlcă. Antrenorul oltenilor a fost îndelung criticat pentru rezultatele din ultima perioadă, iar înfrângerea din cupă le-a umplut paharul suporterilor.

Oltenii visează la un succes în partida de pe Ion Oblemenco. Se anunță spectacol. Roș-albaștrii au moralul la maximum după victoria categorică în fața rivalilor de la Dinamo. Partida din cupă s-a încheiat 4-0 pentru echipa antrenată de Elias Charalambous.

Lovitura de start a partidei dintre Universitatea Craiova și FCSB va fi dată de două personalități marcante din istoria echipei din Bănie. Romulus Buia (54 de ani) și Cristi Vasc (55 de ani) vor fi cei care vor lua primii pulsul meciului.

Romulus Buia: „Nu îmi dau seama ce nu funcționează la Universitatea Craiova”

Romulus Buia a oferit câteva declarații înainte de șocul etapei. Acesta e încântat că va avea șansa de a da lovitura de start. Fostul fotbalist a vorbit despre perioada petrecută în Bănie, dar a oferit câteva cuvinte și despre situația actuală a echipei.

„Am fost invitat alături de Cristi Vasc, s-au aliniat planetele pentru că am avut meci vineri (n.r. – cu Viitorul Cluj, 2-2), așa că am dat curs invitației. Am trăit amintiri foarte frumoase în Bănie, cu colegi care au jucat un fotbal senzațional, cu un public incredibil în spate. Cu Craioveanu, cu Stângă, cu Papură, cu Săndoi, Mitriță… am avut niște colegi senzaționali și ținem legătura și acum.

Nu îmi dau seama ce nu funcționează la Universitatea Craiova, dar o victorie i-ar aduce liniștea. A fost și acel meci din Cupă, n-au reușit nici acolo să câștige, trec printr-o perioadă grea. Eu cred că ar trebui să continue Costel Gâlcă, își va face treaba ca lumea dacă va fi lăsat, îl văd un antrenor foarte bun.

FCSB e într-o formă bună, bravo lor. S-a văzut că atunci când au jucat cu echipa a doua nu prea au avut șanse, au pierdut multe puncte, dar fiecare club cu strategia lui. E important că sunt în Europa League și o fac foarte bine, dar eu sper să-i port noroc Craiovei!”, au fost cuvintele lui Romulus Buia, conform .

Romulus Buia și Cristi Vasc au fost colegi la Universitatea Craiova într-o perioadă în care la echipă mai jucau fotbaliști precum Gică Craioveanu, Ovidiu Stângă, Jerry Gane, Corneliu Papură sau Emil Săndoi.