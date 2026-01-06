Moment special la antrenamentul Rapidului! Cum și-au amintit Dobre și Manea de Risto Radunovic. Video

ADVERTISEMENT

Rapidiștii s-au antrenat cu zâmbetul pe buze la antrenamentul de marți, 6 ianuarie. Alexandru Dobre și Cristi Manea au fost puși pe glume. Banda dreapta a alb-vișiniilor nu l-a uitat pe unul dintre cei mai dificili adversari din SuperLiga, Risto Radunovic.

Dobre și Manea și-au amintit de Radunovic la antrenamentul Rapidului

FCSB – Rapid a fost ultimul derby din 2025, când . Între cele două rivale ies mai mereu scântei când se întâlnesc, mai ales că fiecare are fotbaliști de valoare și cu personalitate.

În ultimele sezoane, unul dintre cele mai tari dueluri a fost cel disputat în banda dreaptă a Rapidului și banda stângă a FCSB-ului. Astfel, fundașul Cristi Manea și extrema Alexandru Dobre și-au amintit de rivalul Risto Radunovic chiar și la antrenamentul din Antalya.

În timpul unui exercțiu, unul dintre secunzii lui Costel Gâlcă le-a cerut fotbaliștilor să lovească mingea cu ristul piciorului. A fost momentul în care Alex Dobre și Cristi Manea au exclamat, unul după celălalt, „Risto Radunovic!”.

Manea și Radunovic, duel cu scântei în primăvara lui 2025

Deși deveniseră „nașii” celor de la FCSB, rapidiștii nu au mai reușit să o bată pe campioana en-titre în ultimele 6 confruntări directe. Seria de invincibilitate a roș-albaștrilor a început cu stagiunea 2024-2025. În partida din returul sezonului regulat, disputată pe 2 martie 2025 și încheiată la egalitate, scor 0-0, Cristi Manea a avut un duel extrem de dur cu Risto Radunovic.

Atunci, fundașul dreapta al giuleștenilor l-a călcat cu talpa pe adversarul muntenegrean, chiar în minutul 3. „Centralul” Radu Petrescu nu i-a dat nici măcar galben lui Cristi Manea, Ulterior, Manea avea să fie avertizat doar în minutul 75 și să încheie pe teren derby-ul.