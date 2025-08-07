Sport

Moment special la Universitatea Craiova – Spartak Trnava. Artistul care a făcut spectacol la „Românii au talent” i-a încântat pe olteni. Video

Înainte de startul partidei Universitatea Craiova - Spartak Trnava, artistul Ion Popa a cântat împreună cu suporterii imnul formației din Bănie.
Bogdan Ciutacu, Cristi Coste
07.08.2025 | 22:29
CORESPONDENȚĂ DIN CRAIOVA
Ion Popa a cântat imnul alături de suporteri înainte de Universitatea Craiova - Spartak Trnava. Sursă foto: Fanatik

Universitatea Craiova este susținută de un număr important de suporteri la întâlnirea cu Spartak Trnava, iar înainte de începerea jocului aceștia au intonat imnul clubului alături de Ion Popa.

Artistul Ion Popa a cântat alături de suporteri imnul Universității Craiova înaintea meciului cu Spartak Trnava

Celebrul rapsod Ion Popa a aprins tribunele stadionului ”Ion Oblemenco” înaintea primului fluier al duelului din prima manșă a turului 3 preliminar al Conference League, cu o interpretare de excepție.

Artistul din Izbiceni, care a fost prezent în trecut și la emisiunea ”Românii au talent”, a intonat imnul Universității Craiova, iar fanii l-au acompaniat din tribune creând un moment absolut extraordinar.

A fost cu adevărat impresionant, iar fanii Universității Craiova au prins curaj înaintea meciului din turului 3 preliminar al Conference League și speră ca favoriții să obțină o victorie care să-i pună în poziția de favoriți la calificare.

Rădoi, cuvinte de laudă pentru adversari

În ciuda optimismului arătat de suporterii Universității Craiova, antrenorul Mirel Rădoi a atras atenția în conferința de presă că slovacii de la Spartak Trnava sunt o formație extrem de puternică și calificarea va fi greu de obținut.

”Un adversar mult mai bun decât Sarajevo, mult mai dinamic, știe exact ce vrea. Va fi un meci mult mai dificil decât cel din Bosnia, unde am pierdut clar. Trebuie să jucăm aproape perfect pentru a câștiga acolo. Echipa aceasta este foarte concentrată la finalizare, deci nu trebuie să le lăsăm nicio ocazie de gol.

Am văzut la ei, cu Trencin, câteva momente de care sper să profităm. Va fi o partidă mult mai grea și tur și retur. Suntem două echipe ghinioniste, eu cred că ambele echipe ar fi meritat să se întâlnească în play-off. Au fost învinși cu greu de Hacken în Europa League”, a declarat Rădoi.

Show artistic înaintea partidei

