Moment special la UTA – Farul. Așa au marcat fanii „Bătrânei Doamne” aniversarea a 81 de ani ai clubului. Foto

Fanii echipei UTA au marcat aniversarea celor 81 de ani printr-o coregrafie care arată atașamentul pentru culorile clubului, moștenit din generație în generație.
Bogdan Cioara
26.04.2026 | 15:32
CORESPONDENȚĂ DIN ARAD
„Bătrâna Doamnă” a fotbalului românesc a împlinit săptămâna trecută venerabila vârstă de 81 de primăveri. Întrucât meciul dintre UTA și Farul Constanța este primul pe teren propriu al arădenilor după acest eveniment, suporterii arădeni au marcat momentul printr-o coregrafie specială.

Scenografia fanilor de la UTA Arad, la 81 de ani de la înființarea clubului

Astfel, după startul meciului, în peluza Iosif Pecsovszky (n.r., campion al fair-play-ului, fotbalist polivalent cu 32 de partide și 11 goluri în echipa națională a României, primul fotbalist de la noi numit maestru emerit al sportului în anul 1952) a apărut mesajul: „Din generație în generație / ducem numele mai departe”, intercalat de un banner cu inscripția Bighidiii. Termenul se referă la tinerii care preiau mereu ștafeta și duc mai departe tradiția în ce privește dragostea pentru culorile roșu și alb ale echipei de tradiție din vest.

UTA, prima campioană post-belică, apoi primul event

UTA a luat naștere la 18 aprilie 1945, prin dragostea de fotbal a celui care a fost baronul Francisc Neuman, cel care avea în proprietate întreprinderea de textile ITA – primul nume al echipei – și care astăzi poartă numele stadionului pe care evoluează sextupla campioană a României (n.r., 1946-47, 1947-48, 1950, 1954, 1968-69 și 1969-70). Echipa fanion din Arad are în palmares și două Cupe ale României, cucerite în edițiile 1947-48 și 1953.

După naționalizarea întreprinderilor private de la 11 iunie 1948, baronul Neuman a fost deposedat de toate proprietățile, fiindu-i confiscată până și limuzina Austin, unică în țară la acea vreme. Astfel, fondatorul echipei de atunci s-a văzut nevoit să părăsească țara, ajungând din Ungaria în Elveția și apoi în SUA.

Mihalcea vrea un cadou pentru suporteri

Adrian Mihalcea, antrenorul echipei UTA dorea să le producă o bucurie suporterilor care l-au susținut necondiționat atât pe el cât și echipa în acest sezon. Însă momentul a coincis cu o înfrângere la Galați, 0-1 cu Oțelul, meci în urma căruia arădenii au rămas și fără Pospielov și Alomerovic pentru întâlnirea de azi cu Farul, ambii fiind eliminați. În locul lor au revenit căpitanul Benga, în centrul defensivei și Van Durmen, o improvizație în banda stângă de defensivei. Cei doi antrenori, foști dinamoviști, s-au îmbrățișat înainte de startul partidei. Mihalcea s-a deplasat la banca celor de la Farul să îl salute pe Stoican, tehnicianul marinarilor.

Bogdan Cioara
A debutat în presă la ziarul Observator arădean, în anul 2001. A continuat la ProSport, Evenimentul Zilei, Fotbal Vest, Libertatea, Gazeta Sporturilor. Are trei cărți scrise până acum, toate despre istoria „Bătrânei Doamne” a fotbalului românesc, UTA.
