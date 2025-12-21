Sport

Moment special pentru eroii de la Revoluție la meciul FCSB – Rapid

Momente speciale și spectacol total asigurat de suporterii celor două echipe la meciul dintre FCSB și Rapid București, din etapa cu numărul 21 a SuperLigii României.
Bogdan Ciutacu, Mihai Alecu
21.12.2025 | 20:50
Ultrașii Rapidului nu au uitat de eroii de la Revoluție
Confruntarea dintre FCSB și Rapid este una care atrage mereu orgolii uriașe pentru ambele formații, iar acest lucru se vede și din mobilizarea fantastică existentă printre suporteri. Scenografii speciale, mesaje cu o temă clară și cântece care nu se opresc și aduc un fond sonor de zile mari, totul se găsește la un derby dintre cele două formații bucureștene care sunt iubite de milioane de fani.

Ultrașii nu au uitat de Revoluția din 1989. Mesajul special afișat la meciul dintre FCSB și Rapid

Giuleștenii au primit o peluză întreagă, pe care au umplut-o, și au ținut să cinstească memoria eroilor care au murit în 1989, la Revoluție. În startul partidei, au tăcut pentru primele 5 minute, în semn de respect. Plus de asta, au avut și un mesaj pe care l-au afișat în peluză: „Respect 89! 21-22 la Universitate s-a murit pentru libertate”.

De asemenea, și jucătorii de la Rapid au ținut să fie solidari cu galeria și au purtat banderole speciale pe care era tricolorul, special în memoria celor căzuți la Revoluție. Pe Arena Națională au fost peste 28.000 de oameni, o asistență notabilă în condițiile în care partida s-a desfășurat cu doar câteva zile înainte de Crăciun.

Ultrașii Rapidului nu au uitat de eroii de la Revoluție

Peste 1000 de oameni au murit la Revoluție, iar alte câteva mii au suferit răni fizice din cauza regimului comunist

Revoluția română din decembrie 1989 a reprezentat sfârșitul regimului comunist condus de Nicolae Ceaușescu și începutul tranziției către democrație. Protestele spontane, izbucnite inițial în Timișoara, s-au extins rapid în întreaga țară, culminând cu evenimentele dramatice din București.

Străzile capitalei au fost martore ale confruntărilor violente dintre demonstranți și forțele de securitate, imagini care au fost transmise în direct la televiziunea națională și au șocat întreaga lume. Revoluția a fost alimentată de dorința populației de libertate, de un trai mai bun și de sfidarea unui regim opresiv care controla fiecare aspect al vieții cotidiene.

Numărul victimelor este estimat la aproximativ 1.100 de oameni uciși și peste 3.000 răniți în întreaga țară, cifre care reflectă gravitatea violenței din acele zile. Cele mai mari pierderi de vieți omenești s-au înregistrat la Timișoara și în București, în special în apropierea Pieței Universității și a sediului Comitetului Central.

