Moment special pentru Ianis Hagi în Turcia! Internaționalul român, sărbătorit de Alanyaspor la împlinirea a 28 de ani înaintea meciului cu Kocaelispor

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Ianis Hagi a avut parte de momente deosebite în Turcia chiar în ziua meciului cu Kocaelispor. La împlinirea celor 28 de ani (pe 22 octombrie), internaționalul român a fost sărbătorit oficial de clubul la care evoluează, Alanyaspor, chiar înaintea partidei din campionat.

Sărbătoare la Alanyaspor înaintea meciului cu Kocaelispor. Ianis Hagi a împlinit 28 de ani

Joi, 22 octombrie, . Colegii, staff-ul tehnic și conducerea grupării din Alanya i-au pregătit o surpriză plăcută mijlocașului ofensiv, marcând aniversarea într-o atmosferă caldă. Gestul subliniază statutul pe care „tricolorul” îl are în cadrul lotului și modul în care este integrat la formația din primul eșalon turc, cu care ocupă poziția a 9-a în clasament. Momentul festiv a precedat confruntarea directă dintre Alanyaspor și Kocaelispor, programată vineri, 23 octombrie, de la 20:00.

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„Echipa noastră, Corendon Alanyaspor, și-a încheiat pregătirile pentru meciul cu Kocaelispor, care va avea loc în etapa a 9-a a Trendyol Süper Lig. Înainte de antrenament, s-a sărbătorit ziua de naștere a jucătorului nostru Ianis Hagi”, a fost mesajul postat de Alanyasapor pe pagina oficială a clubului, despre jucătorul român care are pentru gruparea turcă în actualul sezon competițional. Elena Hagi, soția lui Ianis, nu a rămas nici ea mai prejos. „La mulți ani pentru persoana mea, pentru totdeauna. Te iubesc”, a scris Elena Hagi pe Instagram.

Ianis Hagi a debutat în fotbalul mare la doar 16 ani

Au trecut deja ani buni de la prima apariție oficială a lui Ianis Hagi în fotbalul mare. „Prințul” a debutat la 16 ani, o lună și 13 zile, pe 5 decembrie 2014, când Viitorul (actuala Farul) ceda cu 1-2 în fața lui FC Botoșani. La scurt timp a pus stăpânire pe numărul 10 și banderola de căpitan la Viitorul Constanța. Primul său gol a fost marcat pe 29 mai 2015, tot într-un meci cu formația moldavă, într-un spectaculos 4–4 în deplasare. Primul meci bifat în calitate de integralist a fost cel de pe 30 august 2015, când Viitorul pierdea 0-1 cu FCSB.

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Ianis Hagi a avut cea mai bună perioadă din carieră în Scoția. Sosit la începutul lui 2020 la Rangers, sub formă de împrumut de la Genk, „Prințul” a câștigat campionatul, Cupa Scoției și Cupa Ligii. În 130 de meciuri pentru Rangers, a punctat de 20 de ori și a oferit 28 de pase decisive. La echipa națională, Ianis Hagi a marcat 8 goluri în 57 de selecții și se poate lăuda cu atingerea fazei optimilor de la EURO 2024. El încearcă acum să își relanseze cariera, după precedenta experiență din Spania, la Deportivo.