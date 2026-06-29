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Moment stânjenitor pentru atacantul Braziliei! Cum a reacționat când a fost întrebat cine este cel mai valoros fotbalist al viitoarei adversare de la CM 2026. Video

Vezi pe site-ul FANATIK cum a reacționat atacantul Braziliei în momentul în care a fost întrebat de viitoarea adversară de la CM 2026. Episodul a devenit viral pe rețelele de socializare.
Dragos Petrescu
29.06.2026 | 17:00
Moment stanjenitor pentru atacantul Braziliei Cum a reactionat cand a fost intrebat cine este cel mai valoros fotbalist al viitoarei adversare de la CM 2026 Video
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Brazilianul Rayan, pus în dificultate de jurnaliști înaintea meciului cu Japonia de la CM 2026 // FOTO: colaj FANATIK
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Brazilia a terminat pe primul loc în grupa C de la CM 2026 și urmează să dea piept cu prima reprezentativă din Japonia în 16-imile de finală ale competiției. Întrebat de jurnaliști pe cine consideră drept cel mai periculos fotbalist din tabăra niponilor, brazilianul Rayan (19 ani), atacantul celor de la Bournemouth, a dat un răspuns hilar, din care a reieșit faptul că acesta nu cunoaște niciun fotbalist din lotul japonezilor.

Brazilianul Rayan, moment stânjenitor înaintea duelului cu Japonia de la CM 2026!

Naționala pregătită de Carlo Ancelotti va înfrunta echipa asiatică luni seară, de la ora 20:00 (ora României), la Houston, în șaisprezecimile de finală de la CM 2026. La conferința de presă premergătoare meciului, brazilianul Rayan a vorbit la superlativ despre viitorul adversar: „Știm că Japonia este o echipă foarte puternică și muncim din greu pentru a da tot ce avem mai bun și a câștiga”, a declarat atacantul lui Bournemouth, citat de Reuters.

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Ulterior, acesta a fost întrebat pe cine consideră el drept cel mai periculos fotbalist al niponilor, moment care a părut să-l pună în dificultate pe Rayan. „Frate, nu am idee cine este cel mai bun jucător al lor. Ar trebui să mă uit la înregistrările video pentru a-ți putea răspunde la această întrebare”, au fost cuvintele atacantului brazilian, care a răspuns cu zâmbetul pe buze, moment care s-a viralizat rapid în mediul online.

Cine este Rayan, una dintre surprizele lui Carlo Ancelotti de la CM 2026

În momentul de față, Rayan reprezintă unul dintre cei mai în formă atacanți brazilieni, drept pentru care Carlo Ancelotti l-a inclus pe fotbalistul celor de la Bournemouth în lotul de 26 de jucători pentru Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic. În sezonul recent încheiat, tânărul de numai 19 ani a avut o ascensiune fulminantă, pornită în campionatul brazilian și continuată mai apoi în Premier League. Prima parte a stagiunii 2025/2026 a petrecut-o la Vasco Da Gama, dar în iarnă a semnat cu Bournemouth, clubul englez plătind în schimbul său 28,5 milioane de euro.

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Ulterior, acesta a îmbrăcat tricoul „cireșelor” de 15 ori, timp în care a izbutit să marcheze cinci goluri și să ofere două pase decisive. La actualul turneu final de Campionat Mondial, Rayan a devenit titular pentru „Selecao” odată cu accidentarea lui Raphinha, iar la meciul cu Scoția din ultima etapă, câștigat de brazilieni cu scorul de 3-0, acesta a fost omul cu „assist”-ul la primul gol al lui Vinicius Jr. În prezent, cota sa de piață este de 60 de milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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