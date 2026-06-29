Moment stânjenitor pentru atacantul Braziliei! Cum a reacționat când a fost întrebat cine este cel mai valoros fotbalist al viitoarei adversare de la CM 2026. Video

Brazilia a terminat pe primul loc în grupa C de la CM 2026 și urmează să dea piept cu prima reprezentativă din Japonia în 16-imile de finală ale competiției. Întrebat de jurnaliști pe cine consideră drept cel mai periculos fotbalist din tabăra niponilor, brazilianul Rayan (19 ani), atacantul celor de la Bournemouth, a dat un răspuns hilar, din care a reieșit faptul că acesta nu cunoaște niciun fotbalist din lotul japonezilor.
Naționala pregătită de Carlo Ancelotti va înfrunta echipa asiatică luni seară, de la ora 20:00 (ora României), la Houston, în șaisprezecimile de finală de la CM 2026. La conferința de presă premergătoare meciului, brazilianul Rayan a vorbit la superlativ despre viitorul adversar: „Știm că Japonia este o echipă foarte puternică și muncim din greu pentru a da tot ce avem mai bun și a câștiga”, a declarat atacantul lui Bournemouth, citat de Reuters.
Ulterior, acesta a fost întrebat pe cine consideră el drept cel mai periculos fotbalist al niponilor, moment care a părut să-l pună în dificultate pe Rayan. „Frate, nu am idee cine este cel mai bun jucător al lor. Ar trebui să mă uit la înregistrările video pentru a-ți putea răspunde la această întrebare”, au fost cuvintele atacantului brazilian, care a răspuns cu zâmbetul pe buze, moment care s-a viralizat rapid în mediul online.
În momentul de față, Rayan reprezintă unul dintre cei mai în formă atacanți brazilieni, drept pentru care Carlo Ancelotti l-a inclus pe fotbalistul celor de la Bournemouth în lotul de 26 de jucători pentru Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic. În sezonul recent încheiat, tânărul de numai 19 ani a avut o ascensiune fulminantă, pornită în campionatul brazilian și continuată mai apoi în Premier League. Prima parte a stagiunii 2025/2026 a petrecut-o la Vasco Da Gama, dar în iarnă a semnat cu Bournemouth, clubul englez plătind în schimbul său 28,5 milioane de euro.
Ulterior, acesta a îmbrăcat tricoul „cireșelor” de 15 ori, timp în care a izbutit să marcheze cinci goluri și să ofere două pase decisive. La actualul turneu final de Campionat Mondial, Rayan a devenit titular pentru „Selecao” odată cu accidentarea lui Raphinha, iar la meciul cu Scoția din ultima etapă, câștigat de brazilieni cu scorul de 3-0, acesta a fost omul cu „assist”-ul la primul gol al lui Vinicius Jr. În prezent, cota sa de piață este de 60 de milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.