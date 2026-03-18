Moment stânjenitor pentru Ilie Drăgan la Adunarea Generală a FRF! Contracandidatul lui Răzvan Burleanu a avut mari bătăi de cap. Foto

ADVERTISEMENT

Ilie Drăgan este singurul contracandidat al lui Răzvan Burleanu pentru funcția de președinte al Federației Române de Fotbal, însă actualul conducător al fotbalului românesc este favorit clar la câștigarea alegerilor. Contracandidatul său a avut dificultăți în găsirea unui loc de parcare, dar și a unui loc din care să asiste la discursurile de la Adunarea Generală.

Contracandidatul lui Răzvan Burleanu pentru funcția de președinte, Ilie Drăgan, a avut probleme încă dinainte să ajungă la sediul Federației Române de Fotbal. Cu greu a reușit să găsească un loc de parcare în zonă, în contextul în care traficul era foarte aglomerat în zonă la ora începerii ședinței.

ADVERTISEMENT

Ilie Drăgan a oferit și o scurtă reacție: ,,Nu contează câte voturi obțin. Am venit cu speranță de schimbare”, a transmis candidatul la șefia FRF. În momentul în care a intrat în sală, Drăgan a rămas timp de câteva minute în pragul ușii, uitându-se după un loc în care se poate așeza. Într-un final, el a găsit un loc undeva în marginea balconului și a rămas acolo pentru a urmări ședința.

Cine este Ilie Drăgan, contestatar și contracandidat al lui Răzvan Burleanu

Ilie Drăgan este singurul contracandidat al lui Răzvan Burleanu, deși și-ar fi dorit ca mai multă lume să vrea o schimbare în fotbalul românesc. și ocupă funcția de președinte al unui club de juniori, numit 3 Kids Sports.

ADVERTISEMENT

El a mai candidat și în 2018, însă nu a obținut niciun vot: „Sper să nu fiu singurul candidat, sper să vină mai mulți candidați la președinția FRF. Sunt un om pasionat de fotbal, un om muncitor și cu intuiție în luarea anumitor decizii în ceea ce privește activitatea mea. Pot spune chiar că aș avea o viziune, în sensul că de-a lungul timpului am fost cu un pas înaintea altor cluburi de nivelul meu, mă refer la calitatea mea de președinte de club. Sunt un om care nu renunță, eram bun la rezistență când eram legitimat. În prezent sunt președintele clubului de fotbal 3 Kids Sport, l-am fondat împreună cu alte persoane în 2008”, spunea Drăgan după ce și-a anunțat candidatura, conform .