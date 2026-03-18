Moment stânjenitor pentru Ilie Drăgan la Adunarea Generală a FRF! Contracandidatul lui Răzvan Burleanu a avut mari bătăi de cap. Foto

Moment stânjenitor pentru Ilie Drăgan la Adunarea Generală a FRF! Contracandidatul lui Răzvan Burleanu a avut mari bătăi de cap.

Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu, Cristian Măciucă
18.03.2026 | 12:35
Ilie Drăgan a avut dificultăți în a-și găsi un loc la Adunarea Generală a FRF. Foto: Colaj FANATIK
Ilie Drăgan este singurul contracandidat al lui Răzvan Burleanu pentru funcția de președinte al Federației Române de Fotbal, însă actualul conducător al fotbalului românesc este favorit clar la câștigarea alegerilor. Contracandidatul său a avut dificultăți în găsirea unui loc de parcare, dar și a unui loc din care să asiste la discursurile de la Adunarea Generală.

Moment stânjenitor pentru Ilie Drăgan. Ce s-a întâmplat când a ajuns la „Casa Fotbalului”

Contracandidatul lui Răzvan Burleanu pentru funcția de președinte, Ilie Drăgan, a avut probleme încă dinainte să ajungă la sediul Federației Române de Fotbal. Cu greu a reușit să găsească un loc de parcare în zonă, în contextul în care traficul era foarte aglomerat în zonă la ora începerii ședinței.

Ajuns cu 10 minute înainte de startul alegerilor, Ilie Drăgan a oferit și o scurtă reacție: ,,Nu contează câte voturi obțin. Am venit cu speranță de schimbare”, a transmis candidatul la șefia FRF. În momentul în care a intrat în sală, Drăgan a rămas timp de câteva minute în pragul ușii, uitându-se după un loc în care se poate așeza. Într-un final, el a găsit un loc undeva în marginea balconului și a rămas acolo pentru a urmări ședința.

Ilie Drăgan a avut dificultăți în a-și găsi un loc la Adunarea Generală a FRF.

Cine este Ilie Drăgan, contestatar și contracandidat al lui Răzvan Burleanu

Ilie Drăgan este singurul contracandidat al lui Răzvan Burleanu, deși și-ar fi dorit ca mai multă lume să vrea o schimbare în fotbalul românesc. El este un adevărat contestatar al actualului președinte al Federației Române de Fotbal și ocupă funcția de președinte al unui club de juniori, numit 3 Kids Sports.

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12", a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity", „Ultima fază", „Români ca lumea" sau „Tribal Worldwide Romania", proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
