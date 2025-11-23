Sport

Moment stânjenitor pentru un faimos sportiv olimpic. Ce a făcut bărbatul căsătorit în fața unui model

Un faimos sportiv olimpic a avut parte de un moment de-a dreptul stânjenitor. Bărbatul, care de altfel e și căsătorit, a avut un schimb de replici neașteptat cu un model.
Valentina Vladoi
23.11.2025 | 06:15
Moment stanjenitor pentru un faimos sportiv olimpic Ce a facut barbatul casatorit in fata unui model
Michael Phelps, surprins în ipostaze jenante. Sursă foto: The Sun, Instagram / colaj Fanatik
Michael Phelps a ajuns în centrul atenției. Acesta a participat la un turneu de poker al celebrităților, iar presa străină l-a surprins în niște ipostaze complet neașteptate. Despre ce este vorba însă?

În ce ipostaze a fost surprins Michael Phelps

De această dată, Michael Phelps, care este și căsătorit, a atras atenția după ce a îmbrățișat-o pe modelul India Love. Aceasta a făcut o mișcare la masă și iată că sportivul a făcut la rândul său un pas.

Ulterior, în mediul online a apărut și schimbul de replici dintre cei doi. Iar imaginile au stârnit un val de controverse în contextul în care Michael Phelps a ținut-o în brațe pe Love în timp ce vorbea cu ea.

„Mă vezi? Îmi fac treaba mea. Nu se pun cu mine”, a spus modelul. De cealaltă parte, Michael Phelps a avut un răspuns scurt. „Te văd”, a spus acesta.

Conform celor de la The Sun, câștigătorul medaliei de aur la Jocurile Olimpice a rămas în spatele lui Love timp de 15 secunde, apropiindu-se din nou pentru o îmbrățișare. Și lucrurile nu s-au terminat doar aici.

Acesta a continuat să vorbească cu ea și și-a pus brațul pe spatele său. Momentele au continuat, iar spre final, cei doi s-au despărțit cu o altă îmbrățișare. De aici și valul de controverse.

Cine este soția lui Michael Phelps

Menționăm faptul că Michael Phelps, faimosul înotător, este căsătorit și are patru copii. Și tocmai din acest motiv, momentul este unul destul de stânjenitor pentru el și cel mai probabil și pentru întreaga familie.

Soția lui Phelps este Nicole, fostă Miss California. Cei doi s-au cunoscut în 2007 și au rămas de nedespărțit. Evident, la apariția imaginilor au fost internauți care i-au pus la îndoială fidelitatea sportivului, în timp ce alții nu s-au lăsat impresionați.

„Nu are o soție?”, a fost unul dintre comentariile primite. „Dacă soțul meu ar fi făcut asta cât timp eram însărcinată, aș fi fost atât de enervată”, a mai completat o altă persoană.

