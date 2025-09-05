Moment superb în startul partidei România – Canada! Mira a intonat imnul în fața a 30.000 de spectatori. Video

Primul meci al României din această toamnă este cel în fața primei reprezentative din Canada. Mira a avut parte de un moment special înaintea fluierului de start al meciului amical de pe Arena Națională.

Mirea a intonat „Deșteaptă-te, române!” înainte de România – Canada

Așa cum obișnuiește, Federația Română de Fotbal a chemat un artist pe „val” pentru a intona imnul „Deșteaptă-te, române!” . Mira a fost alegerea pentru acest duel amical, iar momentul dinaintea fluierului de start a fost unul superb.

De la ora 21:00, Mira a intonat imnul „Deșteaptă-te, române!” în fața a 30.000 de fani aflați pe Arena Națională. Momentul a fost unul special, cunoscuta artistă transmițând o emoție unică tuturor spectatorilor ce au fost prezenți pe cel mai mare stadion din țară.

Dacă momentul lui Mira a fost foarte apreciat, același lucru nu se poate spune și despre prima repriză a elevilor lui Mircea Lucescu. , „tricolorii”, cu Denis Drăguș în atac, au cedat în două rânduri în primele 22 de minute.

Primul gol a fost marcat de starul de la Juventus Jonathan David, în minutul 11, ca doar 11 minute mai târziu Ali Ahmed să dubleze avantajul reprezentativei din America de Nord. Rămâne de văzut ce răspuns vor trimite „tricolorii” până la sfârșitul duelului.

Care este lotul convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile din luna septembrie

Portari:

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași:

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Alexandru Chipciu (U Cluj, 48/6;

Mijlocași:

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți:

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).