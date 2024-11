Moment uluitor cu Adrian Sârbu! Dan Diaconescu: “M-a înjurat nonstop!”

Dan Diaconescu, invitatul lui Horia Ivanovici la Sport și Politică, în exclusivitate pe FANATIK.RO, a relatat o întâmplare amuzantă din lumea televiziunii, în vremea când era curtat de însuși șeful ProTV, Adrian Sârbu.

„Sârbu primea audiențele înainte să le primim noi”

Diaconescu a povestit, în exclusivitate la Sport și Politică cu Horia Ivanovici, cum a reușit să-l enerveze la culme pe „părintele” ProTV, în legătură cu audiențele pe care le realiza televiziunea sa, OTV, la vremea aceea. Diaconescu a spus că a fost sunat într-o dimineață de Adrian Sârbu, în timp ce el aștepta rezultatele audiențelor făcute cu o seară înainte.

„Într-o zi, Adrian Sârbu, mogulul șef, care era idolul meu, mă sună, dimineața, eu mă culcam pe la 9 dimineața, așteptam să vină audiențele, el știa asta, și undeva la nouă fără cinci mă suna. Și el dăduse cu o seară înainte un film, dăduse 100.000 de mii de dolari pe drepturile de film, sau 200.000 de mii, cam astea-s prețurile pentru un film bun, o premieră, nu știu ce, Titanic, și el dăduse filmul. Eu acuma făcusem cu Luis Lazarus, cu Magda Ciumac un episod din cadrul serialului Elodia. Și, bineînțeles, când venea Sârbu, primea audiențele cu câteva minute înainte să le primim noi”, a spus Diaconescu.

„Omul era patronul, zeul televiziunii”

Dan Diaconescu își aduce aminte cum „zeul televiziunii”, cum în numea el pe Adrian Sârbu, i-a spus și de ce l-a sunat, anume să-l invite într-o locație pentru micul dejun. „Când vedeai Adrian Sârbu pe telefon lăsai orice, ieșeai din emisiune”, a spus Diaconescu.

„Eu stăteam cu capul pe pernă și filam, așa, ca la o partidă de poker, mesajul de audiențe primi din partea colegilor, că vedeai acolo cam câți bani ai încasat cu o seară înainte…Nimeni nu povestește din lumea televiziunii ce vă spun eu, de aia se uită lumea la mine și, în fine, de aia îmi fac audiență. Și, văd Adrian Sârbu pe ecranul telefonului! Când vedeai Adrian Sârbu lăsai orice, ieșeai din emisiune, omul era patronul, zeul televiziunii. Da, nea Adrian, zic. Băi, zice, să vii la mine, nu știu unde, mă chema el să luăm micul dejun, îmi dădea o locație. Gata, nea Adriane, zic, vin”, a continuat Diaconescu.

„Era un potop de înjurături”

Diaconescu ajunge în locația indicată de Adrian Sârbu și, spre marea lui surpriză, spune el, este întâmpinat de mogul ProTV cu un potop de înjurături. „Și vin acolo, și am crezut că am greștit și ziua și ora la care el mă chemase. Și era așa un potop de înjurături, nu le putem reproduce, dar când înjurăturile vin din partea unui om ca ăsta le suport”, spune Diaconescu.

Întrebându-l pe Sârbu pentru ce s-a dezlănțuit atât de vehement la adresa lui Dan Diaconescu a aflat și motivele: patronul televiziunii din Pache Protopopescu aflase că fusese bătut la de mica OTV.

„Și mă înjura, și mă înjura non stop, și zic băi, nea Adriane, ce s-a întâmplat, la cine te referi, pe cine înjuri? Pe tine, zice. Aseară, eu am dat mega film, 163.000 de dolari plus TVA, m-au costat drepturile, și tu cu…emisiunea aia a ta de…m-ai bătut, că veniseră audiențele”, relatează Diaconescu.

„Și el zice știu mă tot, că am spioni la tine”

Dan Diaconescu a mai spus că Adrian Sârbu dorea să cumpere OTV-ul ba chiar, spune el, plasa „spioni” la OTV pentru a fi la curent cu costurile emisiunilor lui Diaconescu. „Și, acuma, îți dai seama, eu atâta așteptam, și când te invită idolul și idolul îți spune că l-ai întrecut, e un moment de glorie al carierei. Și îi zic, băi, nea Adriane, să-ți spun sincer, dacă vorbim de costuri, că eu acum umflam puțin costurile dacă mă mă întrebai tu cât mă costă OTV-ul zicem că mă costă 500.000 , costa 300.000.

Și el zice știu, mă, tot, că am spioni la tine, și nu știu ce, că de aia vreau să te cumpăr, știu că te-a costat emisiunea aia o mie și ceva de dolari, față de 100.000 de mii au lui pe film. Că vorbim de costuri pe tronsoanele alea, asta-i afacerea numită televiziune”, spune cel care a făcut OTV-ul.

Apa de protocol

Pentru a-și savura momentul de glorie în fața lui Adrian Sârbu, Dan Diaconescu i-a răsucit, cum se spune, cuțitul în rană, întrebându-l de costurile emisiunilor de la ProTV și dezvăluindu-i cum, la OTV, acestea sunt incomparabil mai mici, spre iritarea în continuare a lui Sârbu. Diaconescu a făcut o paralelă între costurile apei minerale pentru protocol.

„Eu acuma ca să-l enervez total și să-i stric tot cheful de mic dejun îi zic, mai, nea Adriane, cu ai făcut calculul ăsta, te rog frumos? Păi, zice el, satelitul, curentul, chiria, protocolul pentru invitați, apa minerală din pahare… Și când îl aud că dă detaliile astea, zic băi, nea Adriane, nu vreau să-și stric ziua dar vrei să-ți spun adevărul, dar să nu afle nimeni. Ce vrei, nenorocitule, zice?

Zic, apa aia ce spui tu acolo, că el defalcase apa, numărase el paharele de pe masă, câte erau în plus la fiecare pauză, că omul era foarte exact în cifre. Și, zic, băi, nea Adriane, ai greșit la calcule. Vezi că apa aia, noi o aducem ca fiind apă minerală, dar vezi că era de la robinet, că noi reîncărcam sticlele, adică cumpăram la începutul anului și pe urmă le reîncăram. Vă dați seama ce era pe domnul Sârbu să afle astea”, a mai relatat Dan Diaconescu.

