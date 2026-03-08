Sport

Moment uluitor în Germania! Un suporter a scos din priză monitorul VAR înainte ca arbitrul să verifice o fază. Ce a urmat

Partida din 2. Bundesliga dintre Preussen Munster și Hertha Berlin a oferit un moment incredibil. Un fan al gazdelor a scos din priză monitorul VAR înainte ca arbitrul să verifice un posibil penalty pentru oaspeți.
Bogdan Mariș
08.03.2026 | 21:36
Un suporter a scos din priză monitorul VAR în timpul unei partide din Germania. FOTO: colaj Fanatik
Preussen Munster și Hertha Berlin s-au întâlnit duminică în etapa 25 din divizia secundă germană, iar partida a oferit un moment uluitor. Spre finalul primei reprize, arbitrul a mers la marginea terenului pentru a verifica o fază controversată petrecută în careul gazdelor, însă nu a putut să urmărească acțiunea, deoarece un fan al celor de la Munster a scos din priză monitorul VAR.

Scene incredibile în Germania! Un fan a scos din priză monitorul VAR înainte ca arbitrul să verifice o fază

Spre finalul primei reprize din duelul Preussen Munster – Hertha Berlin, fundașul gazdelor, Niko Koulis, l-a faultat în careu pe atacantul oaspeților, Michael Cuisance. „Centralul” Felix Bickel a lăsăt jocul să continue însă, înainte de a fi notificat de către arbitra din camera VAR, Katrin Rafalski, cu privire la un posibil penalty.

Arbitrul a mers spre ecranul VAR pentru a urmări faza, însă acest lucru nu a fost posibil, deoarece un suporter al gazdelor scosese din priză monitorul. Până la urmă, verdictul a fost dat de arbitra din camera VAR, iar Hertha a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, transformată mai apoi de către Fabian Reese.

La scurt timp după momentul incredibil, fanii celor de la Munster au afișat un banner cu mesajul „Scoateți VAR-ul din priză”, un semnal clar că gestul suporterului a fost plănuit. Gazdele au egalat în repriza secundă, prin Heuer, însă Hertha a dat lovitura în prelungiri, golul înscris de Winkler stabilind scorul final, 2-1.

Cum a reacționat clubul Preussen Munster după ce un fan a scos din priză monitorul VAR

Clubul Preussen Munster a transmis un mesaj dur după cele întâmplate. „SC Preussen Munster regretă incidentul și va face tot posibilul să identifice făptașul/făptașii și să îi aducă în fața justiției. În plus, au fost luate măsuri imediate pentru a preveni incidente similare în viitor. Constatările inițiale indică faptul că aceasta a fost o acțiune planificată”, a transmis gruparea germană, conform Kicker.

Căpitanul echipei, Jorrit Hendrix, a reacționat cu umor după incidentul increidibil. „Fanii sunt legendari. Fac tot posibilul să ne susțină, iar faptul că un fan a scos monitorul din priză mi se pare ciudat, dar pozitiv. Suporterii își doresc cu adevărat să câștigăm și vor să facă tot posibilul pentru ca acest lucru să se întâmple, îi înțeleg perfect”, a spus olandezul.

Cum arată clasamentul din 2. Bundesliga

Eșecul suferit contra celor de la Hertha este unul dureros pentru Preussen Munster, care luptă pentru evitarea retrogradării, fiind la egalitate de puncte cu Greuther Furth, aflată pe loc de baraj, și la doar 3 lungimi distanță de ultima clasată Magdeburg. De cealaltă parte, Hertha Berlin ocupă locul 6 și este la 8 puncte de Darmstadt, echipă aflată pe loc promovabil.

În lupta pentru accesul în prima divizie este implicată și Hannover 96, formația unde evoluează internaționalul român Virgil Ghiță. Fundașul se află pe lista preliminară a selecționerului Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia de pe 26 martie, semifinala barajului pentru Cupa Mondială.

Clasamentul din 2. Bundesliga după etapa 25
Clasamentul din 2. Bundesliga după etapa 25. FOTO: captură Flashscore
