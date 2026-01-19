Sport

Moment uluitor la meciul din NBA disputat la Londra! Ce mesaj i-a transmis un fan lui Donald Trump. Are legătură cu situația din Groenlanda. Video

Un fan a ținut să-i transmită un mesaj lui Donald Trump în timp ce imnul Statelor Unite se auzea în sala O2 din Londra, înainte de partida dintre Memphis Grizzlies și Orlando Magic. Cum au reacționat ceilalți fani prezenți în tribune.
Bogdan Mariș
19.01.2026 | 13:36
Moment uluitor la meciul din NBA disputat la Londra Ce mesaj ia transmis un fan lui Donald Trump Are legatura cu situatia din Groenlanda Video
Un fan i-a transmis un mesaj lui Donald Trump înainte de meciul din NBA disputat la Londra. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
După o pauză de 7 ani, NBA a revenit la Londra, meciul dintre Memphis Grizzlies și Orlando Magic având loc duminică seară, în arena O2. În timp ce imnul Statelor Unite se auzea în sală, s-a produs un moment neașteptat: un suporter i-a transmis un mesaj lui Donald Trump cu privire la Groenlanda.

Moment uluitor la meciul din NBA disputat la Londra! Ce mesaj i-a transmis un fan lui Donald Trump

În timp ce artista Vanessa Williams interpreta imnul Statelor Unite, un fan prezent în tribune a ținut să-i transmită un mesaj lui Donald Trump, care și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a cumpăra Groenlanda, teritoriu care aparține Danemarcei de peste 200 de ani. „Lăsați Groenlanda în pace!”, a fost mesajul fanului, care a primit aplauze din partea unor alți suporteri prezenți în tribune pentru a urmări meciul dintre Memphis Grizzlies și Orlando Magic.

Conform The Sun, Donald Trump a afirmat că Statele Unite au nevoie de Groenlanda pentru „securitatea națională” și a amenințat că va impune taxe vamale de 10% pentru mai multe țări în cazul în care oferta sa de a cumpăra teritoriul nu va fi acceptată. Dacă nu va reuși să ajungă la un acord cu autoritățile daneze, Trump a amenințat că va anexa teritoriul „cu forța”.

Ce s-a întâmplat în partida din NBA disputată la Londra

Partida dintre Grizzlies și Magic disputată la Londra s-a încheiat cu o surpriză. Gruparea din Orlando pornea cu prima șansă, însă câștig de cauză au avut cei de la Memphis, scor 126-109. După un prim sfert fabulos, 40-23, cei de la Grizzlies nu au permis adversarilor să revină în joc.

Ja Morant, starul celor de la Grizzlies, a fost cel mai bun marcator al partidei, cu 24 de puncte, acesta oferind și 13 „assist”-uri coechipierilor. Sportivul a fost implicat într-un moment controversat anul trecut, după ce a intrat în conflict cu cei din staff-ul tehnic al echipei în timpul unui meci. În 2023, acesta a fost suspendat timp de mai multe luni după ce a fost văzut cu o armă în mână într-un clip video postat pe rețelele sociale.

După rezultatul înregistrat la Londra, cei de la Memphis Grizzlies ocupă locul 11 în conferința de vest a NBA, cu un bilanț de 18 victorii și 23 de eșecuri, în timp ce Orlando Magic este pe poziția a 7-a în conferința de est, cu 23 de succese și 19 înfrângeri. Cele două grupări s-au întâlnit pe 15 ianuarie și la Berlin, unde Orlando a avut câștig de cauză, 118-111.

