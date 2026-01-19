Moment uluitor la meciul din NBA disputat la Londra! Ce mesaj i-a transmis un fan lui Donald Trump. Are legătură cu situația din Groenlanda. Video

ADVERTISEMENT

După o pauză de 7 ani, NBA a revenit la Londra, meciul dintre Memphis Grizzlies și Orlando Magic având loc duminică seară, în arena O2. În timp ce imnul Statelor Unite se auzea în sală, s-a produs un moment neașteptat: un suporter i-a transmis un mesaj lui Donald Trump cu privire la Groenlanda.

În timp ce artista Vanessa Williams interpreta imnul Statelor Unite, un fan prezent în tribune a ținut să-i transmită un mesaj lui Donald Trump, care și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a cumpăra Groenlanda, teritoriu care aparține Danemarcei de peste 200 de ani. „Lăsați Groenlanda în pace!”, a fost mesajul fanului, care a primit aplauze din partea unor alți suporteri prezenți în tribune pentru a urmări meciul dintre Memphis Grizzlies și Orlando Magic.

"Leave Greenland Alone!" Heckler Shouts During U.S. Anthem at London NBA Game — Crowd Erupts in Cheers — NewsWire (@NewsWire_US)

Conform , Donald Trump a afirmat că Statele Unite au nevoie de Groenlanda pentru „securitatea națională” și a amenințat că va impune taxe vamale de 10% pentru mai multe țări în cazul în care oferta sa de a cumpăra teritoriul nu va fi acceptată. Dacă nu va reuși să ajungă la un acord cu autoritățile daneze, .

Ce s-a întâmplat în partida din NBA disputată la Londra

Partida dintre Grizzlies și Magic disputată la Londra s-a încheiat cu o surpriză. Gruparea din Orlando pornea cu prima șansă, însă câștig de cauză au avut cei de la Memphis, scor 126-109. După un prim sfert fabulos, 40-23, cei de la Grizzlies nu au permis adversarilor să revină în joc.

Ja Morant, starul celor de la Grizzlies, a fost cel mai bun marcator al partidei, cu 24 de puncte, acesta oferind și 13 „assist”-uri coechipierilor. , după ce a intrat în conflict cu cei din staff-ul tehnic al echipei în timpul unui meci. În 2023, acesta a fost suspendat timp de mai multe luni după ce a fost văzut cu o armă în mână într-un clip video postat pe rețelele sociale.

După rezultatul înregistrat la Londra, cei de la Memphis Grizzlies ocupă locul 11 în conferința de vest a NBA, cu un bilanț de 18 victorii și 23 de eșecuri, în timp ce Orlando Magic este pe poziția a 7-a în conferința de est, cu 23 de succese și 19 înfrângeri. Cele două grupări s-au întâlnit pe 15 ianuarie și la Berlin, unde Orlando a avut câștig de cauză, 118-111.