Moment uluitor la Premiile Oscar 2022. Reacțiile oamenilor după ce Will Smith l-a lovit peste față pe Chris Rock. Video

Will Smith l-a lovit în față pe Chris Rock la Gala Premiilor Oscar 2022, iar gestul nu a rămas fără reacție. Dacă la început cei prezenți au crezut că totul este o glumă, și-au dat apoi seama că situația este cât se poate de serioasă. Câștigătorul premiului pentru cel mai bun actor și-a cerut scuze, dar momentul nu o să fie prea curând șters din memoria colectivă.

În timp ce Chris Rock a urcat pe scena pentru a anunța premiul pentru cel mai bun film documentar și a făcut o glumă despre părul ras al soției lui Will Smith. Jada s-a luptat cu alopecia, iar anul trecut a decis să renunțe de tot la podoaba sa capilară.

Jada Smith, prezentă și ea la Gala Premiilor Oscar 2022, doar și-a dat ochii peste cap atunci când a auzit ce spunea Rock, în schimb, soțul său a reacționat rapid. Protagonistul „The Power of The Dog” s-a ridicat de pe scaun și

Conform, Rock nu va depune plângere împotriva lui Will Smith. În timpul galei, acesta părea destul de marcat de ceea ce tocmai trăise.

Este de așteptat că ieșirea atipică a lui Will Smith a devenit subiectul serii la Gala Premiilor Oscar din acest an. Leslie Odom Jr. a sărit în apărarea actorului și a spus că uneori astfel de lucruri se întâmplă.

„Această afacere te poate face uneori să simți că te plimbi cu pielea smulsă. Este un lucru foarte vulnerabil și cred că am văzut doi artiști cu inima deschisă. Este un moment vulnerabil, uneori dezordonat, dar este întotdeauna frumos când este adevărat.”,

Pe contul oficial al Academiei, reprezentanții și-au spus punctul de vedere cu privire la ieșirea nervoasă a lui Will Smith. Aceștia au declarat că nu susțin violența de niciun fel și evenimentul a avut loc pentru a celebra cinematografia.

The Academy does not condone violence of any form.

Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.

— The Academy (@TheAcademy)