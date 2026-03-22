Moment unic cu Cristi Borcea în puşcărie: “La vizită veneau două-trei neveste. Îl suna soţia Alina, dar el era deja cu Valentina Pelinel!”

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali, 73 de ani, și Cristi Borcea, 56 de ani, au trecut prin nenumărate aventuri de-a lungul ultimelor decenii. S-a întâmplat asta atât în zona fotbalistică, cât și într-o zonă mai puțin plăcută, mai exact la pușcărie. Celebrul impresar a dezvăluit, la FANATIK, episoade memorabile din perioada în care Borcea era după gratii și avea probleme cu actualele sau fostele neveste.

În emisiunea ”Giovanni Show” de la FANATIK, cel mai cunoscut impresar de fotbaliști din România ultimelor decenii a mărturisit faptul că, în lume, nu există personaj precum Cristi Borcea. Becali a vorbit apoi de aventurile de senzație pe care le-a trăit alături de fostul acționar dinamovist în perioada în care ambii erau după gratii.

ADVERTISEMENT

în care Borcea avea de furcă cu foste sau actuale neveste. Se întâmpla în perioada în care fostul oficial din Ștefan cel Mare era deja în proces de separare de Alina, penultima soție. Impresarul a reamintim faptul că, la nunta dintre Borcea și Alina Vidican, naș fusese nimeni altul decât vărul său, Gigi Becali.

În ciuda faptului că, legal, era căsătorit cu Alina, Cristi Borcea deschisese deja ”frontul” Valentina Pelinel. Aceasta deja îi făcea vizite la închisoare, dezvăluie Giovanni Becali. Între timp, Alina trecea prin momente dificile: ”A fost o despărțire grea, pentru ambii, dar mai mult pentru ea”, spune impresarul la FANATIK.

ADVERTISEMENT

De după gratii, Giovanni, Borcea și ceilalți oameni de fotbal aflați în acea perioadă închiși asistau la un show mediatic de excepție. Iată cele povestite de Becali: ”Acum era pe rupte cu cu Alina. Era cu Valentina. Care venea la vizite. Și acuma Alina îi chema. ‘Ce fac? Că nu știu ce, că nu știu cum’. Televizoarele zbârnâiau. Diseară la ora 9:00, pe România TV era mai mult. Să vedeți ce s-a întâmplat cu Alina. Mamă, noi. Hai diseară, cutare. ‘Nașul Becali a găsit-o pe Alina spre pădure…’. Aoleu! Dă-i. Așa dădeau ăștia la televizor”.

ADVERTISEMENT

Ce relații au nevestele lui Cristi Borcea, actuala cu fostele: Mihaela, Alina și Valentina

În perioada în care Cristi Borcea a fost închis, acesta era vizitat de soția de la acea vreme, Alina, de fosta soție Mihaela, dar și de viitoarea soție, Valentina. Giovanni Becali spune că au fost cazuri în care Borcea a fost vizitat în același timp de câte două, însă de Mihaela și de Valentina. Impresarul spune că, în prezent, cele trei se înțeleg bine. ”Toate trei nu l-au vizitat deodată, dar două da. Valentina cu Mihaela, că Alina e mai orgolioasă. (…) Ele au o relație extraordinară”, mai notează Giovanni.

Ioan Becali mai dezvăluie, la ”Giovanni Show”, faptul că Cristi Borcea le asigura show-ul în pușcărie. Nu mai existau fotbal sau alte subiecte pentru ei atunci, ci doar telenovela Borcea și femeile din viața sa. ”(n.r. Borcea a produs pasiuni mari de tot) Doamne. Păi show-ul nostru în pușcărie nu mai era fotbal sau altceva sau cutare. (…) Era scandalul cu Borcea, cu femeile, cu soțiile. Era telenovelă deja. Doamne, când ieșea la telefon și vorbea pe hol. Dumnezeule, cum țipa, cum făcea: ‘Nașule, te rog, vezi să să nu pățească ceva, să nu știu ce, să nu știu cum!’ Păi, înnebuneam”, dezvăluie Giovanni.

ADVERTISEMENT

Cum o alintă Giovanni și Victor Becali pe Valentina Pelinel, soția actuală a lui Borcea

este concentrat în totalitate pe relația cu Valentina Pelinel. Din acest moment, aceasta a început să fie alintată drept ”Regina”. ”După ce am văzut că el e pro Valentina…. Noi Valentinei nu-i spunem Valentina. Eu și Victor. Îi spunem Regina. Regina noastră”.