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Moment unic cu Lamine Yamal și Cristiano Ronaldo după Portugalia – Spania 0-1: „Această fotografie va fi amintită zeci de ani de acum încolo”

O poză cât o mie de cuvinte! Cum au fost surprinși Cristiano Ronaldo și Lamine Yamal imediat după fluierul de final din optimile de finală dintre Portugalia și Spania
Ciprian Păvăleanu
07.07.2026 | 05:53
Moment unic cu Lamine Yamal si Cristiano Ronaldo dupa Portugalia Spania 01 Aceasta fotografie va fi amintita zeci de ani de acum incolo
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Cristiano Ronaldo și Lamine Yamal au avut un moment emoționant la finalul partidei ditnre Portugalia și Spania. Foto: Profimedia
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Cristiano Ronaldo (41 de ani) s-a aflat la ultimul Campionat Mondial al carierei, în timp ce pentru Lamine Yamal (18 ani) a fost abia primul. La finalul partidei Portugalia – Spania 0-1, cei doi au fost surprinși strângându-se în brațe. Fotografiile sunt extrem de emoționante, întrucât îmbină finalul carierei unui gigant cu începutul carierei unui puști minune.

Cristiano Ronaldo și Lamine Yamal, moment emoționant după Portugalia – Spania 0-1

În podcasturile pe care le face pe canalul său de YouTube, Cristiano Ronaldo a recunoscut de mai multe ori că îl apreciază foarte mult pe Lamine Yamal și crede că el poate deveni unul dintre cei mai mari fotbaliști ai lumii, însă pentru asta trebuie să muncească din ce în ce mai mult și să fie foarte disciplinat, întrucât talentul nu este suficient pentru a face performanță în „sportul rege”.

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Meciul în care Cristiano Ronaldo i-a luat de sub nas trofeul Nations League a părut momentul zero pentru Lamine Yamal, care părea că o ia pe căi greșite. În ultima perioadă el nu a mai ieșit atât de tare în evidență prin activitățile extrasportive și și-a văzut mai mult de fotbal. La finalul meciului din optimile de finală, cei doi au discutat preț de câteva secunde și s-au strâns puternic în brațe.

Starul lusitan nu a părăsit terenul fără să-i spună câteva cuvinte frumoase puștiului de la FC Barcelona și să-i ofere câteva sfaturi valoroase. Pozele cu cei doi au ajuns imediat virale și continuă să facă înconjurul lumii.

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Ce s-a scris despre momentul de colecție dintre cei doi

Cele mai mari publicații ale lumii au scris despre momentul dintre cei doi, care este asociat cu predarea ștafetei. Performanțele lui Cristiano Ronaldo și Lionel Messi vor fi greu de egalat, însă noua generație are datoria de a încerca să o facă. „Una dintre pozele din această seară este marea îmbrățișare pe care și-au dat-o Cristiano și Lamine la finalul meciului”, au scris cei de la AS.

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De asemenea, cei de la Goal.com au postat două poze care surprind momentul în care puștiul de 18 ani se apropie de Cristiano Ronaldo și îl consolează: „Tot respectul din partea lui Lamine Yamal către Cristiano Ronaldo. Viitorul fotbalului privește cu admirație unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile. Această fotografie va fi amintită ani de zile de acum încolo”, au scris ei.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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