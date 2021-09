Moment unic pentru Emma Răducanu! Ducesa de Cambridge i-a fost parteneră pe terenul de tenis. Video

Emma Răducanu a devenit, la US Open, prima sportivă din istorie care câștigă un turneu de Mare Șlem după ce trece prin calificări. Performanța ei este cu atât mai importantă, cu cât nu a pierdut niciun set în cele zece meciuri jucate într-un interval de 18 zile. Acum, sportiva a avut parte de o întâlnire specială, cu Ducesa de Cambridge.

„Este uimitor ce ați făcut toți”

Kate a venit echipată pentru meci într-o fustiță și o bluză de trening de culoare bleumarin. „Ne dăm mâna? Nu aș vrea să vă rănesc la mânca cu care vă antrenați. Este foarte ciudat, nu știi prea bine dacă să dai noroc cu cotul.

De asemenea, nu știi niciodată dacă să îmbrățișezi oamenii, să-i feliciți verbal sau să dai mâna cu ei. Dar este uimitor ce ați făcut toți, felicitări”, le-a transmis Ducesa la scurta întâlnire pe care au avut-o înainte să joace tenis împreună.

„Este o realizare remarcabilă la o vârstă atât de fragedă și este o dovadă a muncii tale și a devotamentului tău. Nu am nicio îndoială că performanțele tale excelente și ale adversarei tale, Leylah Fernandez, vor inspira următoarea generație de jucători de tenis”, i-a spus Emmei soția Prințului William.

Asta după ce ea a trimis un tweet imediat după , în care a scris: „Felicitări uriașe @EmmaRaducanu pentru performanțele tale uimitoare și victoria istorică de Grand Slam! Incredibil – suntem cu toții atât de mândri de tine. A fost o plăcere să te urmăresc. C”.

Fanii au avut ocazia să-și cunoască mai bine eroii

În afara meciurilor de tenis, Ducesa și cei patru campioni s-au alăturat programului LTA Youth. Inițiativa este un program inovator menit să inspire următoarea generație de jucători cu vârste între 4 și 18 ani, dar și să ajute mai mulți copii să se bucure de beneficiile jocului de tenis, indiferent de vârstă, sex, abilitate sau alte activități.

Evenimentul a inclus o serie de întrebări și răspunsuri în direct, care au oferit ocazia fanilor și jucătorilor de toate vârstele prezenți la National Tennis Center din Londra să-și cunoască mai bine eroii.

La rândul ei, Emma a declarat: „Să mă întorc aici mă face să vreau să realizez pefroamnțe și mai mari, pentru că văd emoțiile de pe fețele celor care mă privesc și mă stimulează. Nu pot să-i dezamăgesc și vreau să continui să mă avansez în carieră”.

Ea a adăugat: „Tenisul este un sport incredibil, îți oferă atât de multe oportunități și este atât de distractiv. Ar fi minunat ca mai mulți copii să pună mâna pe o rachetă și să încerce să joace. Cursurile pentru LTA pentru tineri sunt o modalitate perfectă pentru toată lumea de a începe să practice acest sport”.

Emma s-a alăturat “Programului de burse profesioniste al LTA” în anul 2018, pentru a primi sprijinul de care avea nevoie, inclusiv antrenor, acces la diferite facilități și servicii medicale la diferite turnee. Răducanu a participat la competițiile oragnizate de federația britanică de la vârsta de 7 ani.

Sportiva născută în Canada din tată român și mamă chinezoaică este în atenția firmei Nike pentru un contract de sponsorizare, are, deja, un parteneriat cu fabricantul de rachete de tenis Wilson și . În plus, a devenit ambsadaroul dirmei Tiffany & Co., într-o afacere estimată la o valoare de peste 2 milioane de lire sterline.

Cine sunt ceilalţi jucători care au participat la eveniment

Joe Salisbury a câștigat titlul la dublu masculin alături de americanul Rajeev Ram. Cei doi, desemnați a patra pereche favorită a competiției, i-au învins cu 3-6, 6-2, 6-2 pe britanicul Jamie Murray și brazilianul Bruno Soares (cs 7).

În ceea ce-i privește, Reid și Hewett și-au respectat statutul de principali favoriți ai probei de dublu rezervată jucătorilor în fotolii rulante și i-au învins în ultimul act pe argentinianul Gustavo Fernandez și japonezul Shingo Kunieda cu 6-2, 6-1.