Sport

Moment unic pentru Simona Halep la Turneul Campioanelor! Sportiva e în culmea fericirii: ”E prima dată pentru mine”

Simona Halep trăiește momente de vis la Turneul Campioanelor. Sportiva e în culmea fericirii și se bucură de o mulțime de oportunități, având în vedere noul ei ”statut”.
Valentina Vladoi
03.11.2025 | 20:15
Moment unic pentru Simona Halep la Turneul Campioanelor Sportiva e in culmea fericirii E prima data pentru mine
Experiență unică pentru Simona Halep la Turneul Campioanelor. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Simona Halep se află de câteva zile la Riad, unde se desfășoară Turneul Campioanelor (WTA Finals). Fostul lider mondial este ambasador al competiției, astfel că de această dată, lucrurile sunt diferite pentru ea.

Experiență unică pentru Simona Halep la Turneul Campioanelor

Simona Halep a decis să se retragă din tenis la începutul acestui an. Chiar și așa, sportiva continuă să fie activă, dar pe alte planuri. De altfel ea a fost invitată la Riad, unde a reprezentat grupa Serenei Williams.

ADVERTISEMENT

Deși aceasta a mai ajuns la Turneul Campioanelor, de fiecare dată a avut stresul meciurilor. Iată însă că în prezent, experiența pe care Simona Halep o trăiește este una unică, dar și mult mai relaxantă.

Astfel, în prima zi a turneului, Simona Halep a înmânat trofeul pentru numărul 1 mondial jucătoarei Aryna Sabalenka. În cea de-a doua zi a turneului în schimb, misiunea sportivei a continuat cu un moment deosebit.

ADVERTISEMENT
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi...
Digi24.ro
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați

Sportiva, mai fericită ca oricând

Mai exact, Simona Halep a trebuit să dea cu banul la începutul meciului dintre Coco Gauff, deținătoarea trofeului WTA Finals, și Jessica Pegula. „E prima dată pentru mine când arunc moneda!”, a scris Simona Halep pe contul său de Instagram.

ADVERTISEMENT
”Gratis”. Gigi Becali a adus în România tratamentul pentru 800 de persoane: ”Am...
Digisport.ro
”Gratis”. Gigi Becali a adus în România tratamentul pentru 800 de persoane: ”Am plătit sute de mii de euro”

Totodată, în ultimele zile, sportiva a publicat mai multe imagini de la Turneul de la Campioanelor. Aceasta a dezvăluit public că s-a simțit mult mai relaxată decât atunci când venea pentru a juca.

Și acest lucru a fost remarcat și de fanii sportivei. Aceasta a primit mai multe comentarii la postările sale. „Simona, o prezență frumoasă ca întotdeauna”, a scris un internaut. „Câtă bucurie pentru noi să te vedem acolo unde ți-a fost mereu locul. Și pe lângă toate, vreau să îți spun că pe zi ce trece ești tot mai frumoasă”, a scris un altul. „Simona este incredibilă, o legendă a sportului!”, a fost un alt comentariu primit.

ADVERTISEMENT

Simona Halep a fost finalistă la Turneul Campioanelor

Deși în prezent este ambasadoare, având în vedere că s-a retras din tenis, în trecut, Simona Halep a fost finalistă la Turneul Campioanelor. De altfel sportiva a participat de mai multe ori la competiție.

Aceasta a fost prezentă în perioada 2014 – 2017, dar și în 2019. La prima sa prezență, Halep a reușit o victorie importantă împotriva legendarei Serena Williams. Din păcate însă, succesul nu a durat prea mult.

Sportiva a pierdut finala în fața lui Williams. Chiar și așa, Halep are cu ce se lăuda în toată cariera sa. Sportiva a reușit două victorii din cele 12 meciuri directe cu Williams. Este vorba despre cea din grupele WTA Finals și cea din finala Wimbledon 2019.

Rezultate SuperLiga, etapa 15. Farul – Csikszereda 3-0. „Marinarii” trec fără probleme de...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 15. Farul – Csikszereda 3-0. „Marinarii” trec fără probleme de ciucani. Echipele de start în Petrolul – FC Botoșani
Ce se întâmplă cu Sorana Cîrstea. Mesajul bizar postat de sportivă: ”Vreau să...
Fanatik
Ce se întâmplă cu Sorana Cîrstea. Mesajul bizar postat de sportivă: ”Vreau să vă spun ceva…”
Fostul fotbalist de la FCSB a marcat dintr-o poziție imposibilă în Farul –...
Fanatik
Fostul fotbalist de la FCSB a marcat dintr-o poziție imposibilă în Farul – Csikszereda! Golul a fost anulat după minute în șir de analiză VAR. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Banciu a recunoscut în direct că a fost îndrăgostit de colega sa din...
iamsport.ro
Banciu a recunoscut în direct că a fost îndrăgostit de colega sa din trustul Pro: 'Eram megapârlit, nu mă băga în seamă! Femeia făcea calcule, erau tot felul de oportunități'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!