Moment unic pentru Simona Halep la Turneul Campioanelor! Sportiva e în culmea fericirii: ”E prima dată pentru mine”

ADVERTISEMENT

Simona Halep se află de câteva zile la Riad, unde se desfășoară Turneul Campioanelor (WTA Finals). Fostul lider mondial este ambasador al competiției, astfel că de această dată, lucrurile sunt diferite pentru ea.

Experiență unică pentru Simona Halep la Turneul Campioanelor

Simona Halep a decis să se retragă din tenis la începutul acestui an. Chiar și așa, sportiva continuă să fie activă, dar pe alte planuri. De altfel ea a fost invitată la Riad, unde a reprezentat grupa Serenei Williams.

ADVERTISEMENT

Deși aceasta a mai ajuns la Turneul Campioanelor, de fiecare dată a avut stresul meciurilor. Iată însă că în prezent, experiența pe care Simona Halep o trăiește este una unică, dar și mult mai relaxantă.

Astfel, în prima zi a turneului, Simona Halep a înmânat trofeul pentru numărul 1 mondial jucătoarei Aryna Sabalenka. În cea de-a doua zi a turneului în schimb, misiunea sportivei a continuat cu un moment deosebit.

ADVERTISEMENT

Sportiva, mai fericită ca oricând

Mai exact, Simona Halep a trebuit să dea cu banul la începutul meciului dintre Coco Gauff, deținătoarea trofeului WTA Finals, și Jessica Pegula. „E prima dată pentru mine când arunc moneda!”, a scris Simona Halep pe contul său de Instagram.

ADVERTISEMENT

Totodată, în ultimele zile, sportiva a publicat mai multe imagini de la Turneul de la Campioanelor. Aceasta a dezvăluit public că .

Și acest lucru a fost remarcat și de fanii sportivei. Aceasta a primit mai multe comentarii la postările sale. „Simona, o prezență frumoasă ca întotdeauna”, a scris un internaut. „Câtă bucurie pentru noi să te vedem acolo unde ți-a fost mereu locul. Și pe lângă toate, vreau să îți spun că pe zi ce trece ești tot mai frumoasă”, a scris un altul. „Simona este incredibilă, o legendă a sportului!”, a fost un alt comentariu primit.

ADVERTISEMENT

Simona Halep a fost finalistă la Turneul Campioanelor

Deși în prezent este ambasadoare, a fost finalistă la Turneul Campioanelor. De altfel sportiva a participat de mai multe ori la competiție.

Aceasta a fost prezentă în perioada 2014 – 2017, dar și în 2019. La prima sa prezență, Halep a reușit o victorie importantă împotriva legendarei Serena Williams. Din păcate însă, succesul nu a durat prea mult.

Sportiva a pierdut finala în fața lui Williams. Chiar și așa, Halep are cu ce se lăuda în toată cariera sa. Sportiva a reușit două victorii din cele 12 meciuri directe cu Williams. Este vorba despre cea din grupele WTA Finals și cea din finala Wimbledon 2019.