Sport

Moment viral cu Gică Hagi și Selly! Selecționerul naționalei, la masă cu creatorul Nibiru

Gică Hagi a fost surprins la masă alături de Selly, în Constanța. Fotografia postată de creatorul Beach, Please! și Nibiru s-a viralizat imediat. Ce au făcut, de fapt.
Alex Bodnariu
29.07.2026 | 16:11
Moment viral cu Gica Hagi si Selly Selectionerul nationalei la masa cu creatorul Nibiru
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Selly l-a scos la masă pe Gică Hagi! Foto: Facebook Selly
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Gică Hagi profită de câteva momente de relaxare înaintea unei toamne extrem de importante pentru echipa națională a României. Selecționerul primei reprezentative a luat masa alături de Selly, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România și omul din spatele fenomenului Beach, Please!.

Selly l-a scos la masă pe Gică Hagi!

Cei doi s-au fotografiat în Constanța. În această perioadă, la Costinești se desfășoară proiectul Nibiru, iar Gică Hagi a acceptat invitația lui Andrei Șelaru de a schimba câteva vorbe la masă. Fotografia postată de influencer pe rețelele de socializare s-a viralizat în doar câteva minute.

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Selly, pe numele său real Andrei Șelaru, este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România. După succesul uriaș al festivalului Beach, Please!, influencerul dezvoltă în această vară proiectul Nibiru, un concept amplu de entertainment și lifestyle pe litoralul românesc, care își propune să transforme zona Costinești – Tuzla într-o destinație atractivă pentru turiști de toate vârstele.

Întâlnire de milioane pe litoral!

După ce a reușit să aducă la Costinești unele dintre cele mai mari nume din industria muzicii urbane, precum Travis Scott, A$AP Rocky, Future, Playboi Carti, Don Toliver sau Quavo, Selly a integrat ediția din 2026 a festivalului Beach, Please! în proiectul Nibiru. Investiția se ridică la zeci de milioane de euro, iar organizatorii își propun să transforme zona într-un adevărat hub de divertisment pe litoralul românesc.

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Rămâne de văzut dacă întâlnirea dintre Hagi și Selly a fost una pur amicală sau dacă cei doi pregătesc și proiecte comune pentru viitor. În ultima perioadă, Selly și-a extins colaborările dincolo de zona creatorilor de conținut și a început să apară alături de personalități importante din sport, televiziune și muzică, încercând să atragă un public cât mai divers către proiectele sale.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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