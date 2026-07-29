Moment viral cu Gică Hagi și Selly! Selecționerul naționalei, la masă cu creatorul Nibiru

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Gică Hagi profită de câteva momente de relaxare înaintea unei toamne extrem de importante pentru echipa națională a României. Selecționerul primei reprezentative a luat masa alături de Selly, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România și omul din spatele fenomenului Beach, Please!.

Selly l-a scos la masă pe Gică Hagi!

Cei doi s-au fotografiat în Constanța. În această perioadă, la Costinești se desfășoară proiectul Nibiru, iar Gică Hagi a acceptat invitația lui Andrei Șelaru de a schimba câteva vorbe la masă. Fotografia postată de pe rețelele de socializare s-a viralizat în doar câteva minute.

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este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România. După succesul uriaș al festivalului Beach, Please!, influencerul dezvoltă în această vară proiectul Nibiru, un concept amplu de entertainment și lifestyle pe litoralul românesc, care își propune să transforme zona Costinești – Tuzla într-o destinație atractivă pentru turiști de toate vârstele.

Întâlnire de milioane pe litoral!

După ce a reușit să aducă la Costinești unele dintre cele mai mari nume din industria muzicii urbane, precum Travis Scott, A$AP Rocky, Future, Playboi Carti, Don Toliver sau Quavo, Selly a integrat ediția din 2026 a festivalului Beach, Please! în proiectul Nibiru. Investiția se ridică la zeci de milioane de euro, iar organizatorii își propun să transforme zona într-un adevărat hub de divertisment pe litoralul românesc.

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Rămâne de văzut dacă întâlnirea dintre Hagi și Selly a fost una pur amicală sau dacă cei doi pregătesc și proiecte comune pentru viitor. În ultima perioadă, Selly și-a extins colaborările dincolo de zona creatorilor de conținut și a început să apară alături de personalități importante din sport, televiziune și muzică, încercând să atragă un public cât mai divers către proiectele sale.