Sport

Moment viral cu o prezentatoare la cursele de cai de la York. Ținuta care i-a jucat feste frumoasei vedete

O cunoscută moderatoare TV a stârnit un val de reacții datorită unei filmări surprinse la un eveniment sportiv. Ce a pățit, de fapt, superba blondină.
Alexa Serdan
29.07.2026 | 17:54
Moment viral cu o prezentatoare la cursele de cai de la York Tinuta care ia jucat feste frumoasei vedete
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Cum a fost surprinsă prezentatoarea la o cursă de cai. Sursa foto: Instagram.com
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Cursele de cai de la York reprezintă un eveniment urmărit de pasionații sportului, prezentatoarele fiind în centrul atenției. Iată un moment viral care a implicat-o pe o frumoasă vedetă și ținuta care i-a jucat o mică festă.

Filmare inedită cu o cunoscută moderatoare TV

Emma Jones (36 de ani) este una dintre cele mai cunoscute moderatoare TV. Tânăra colaborează din anul 2019 cu postul de televiziune BBC Sports. În 2017 a avut contract cu canalul TV al clubului Leeds United, fiind o reporteriță care nu trece neobservată datorită siluetei de invidiat și ținutelor pe care le poartă.

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Recent, jurnalista a fost prezentă pe hipodromul din York, unde a avut parte de un mic incident. A stârnit numeroase comentarii datorită unei filmări incitante, după ce anterior spusese că a fost nevoită să-și schimbe hainele. Rochia albă cu buline negre a fost la un pas să arate la vedere mai mult decât ar fi trebuit.

Dornică să le arate tuturor cum s-a îmbrăcat frumoasa vedetă a făcut o piruetă. În timpul acesteia partea de jos a ținutei s-a ridicat destul de mult, însă blondina a reacționat la timp. A fost promptă, însă momentul a devenit rapid viral pe rețelele de socializare. „Ta-da”, a spus prezentatoarea înainte să se producă un „dezastru”.

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„Am avut o mică problemă cu garderoba, cu rochia pe care trebuia să o port astăzi, așa că m-am întors la ținuta mea de încredere cu buline. Cred că am purtat-o și anul trecut și ce-mi place cel mai mult este asta”, a completat Emma Jones, în filmarea care a fost încărcată pe Instagram.

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„O fată superbă în rochie”, „Ce reflex!” sau „Nimic neobișnuit. Se întâmplă des în intervențiile Emmei”, sunt o mică parte dintre mesajele primite de superba moderatoare. În schimb, au fost și persoane care au criticat-o pe blondină. „Ai făcut-o intenționat, recunoaște”, i-a transmis un internaut.

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O postare distribuită de Raceday TV (@raceday.rtv)

 

Cine este superba prezentatoare TV

Emma Jones are o carieră frumoasă în televiziune care se întinde pe mai mulți ani. A intrat în vizorul publicului din Marea Britanie în anul 2018, în timpul încălzirii jucătorilor la partida Anglia – Costa Rica, de la Cupa Mondială din Rusia. La momentul respectiv, prezentatoarea a fost în centrul atenției datorită unui cameraman.

A fost filmată mai mult decât fotbaliștii de pe teren. Ulterior, popularitatea sa a crescut destul de mult în spațiul online. În interviurile pe care le-a acordat până la ora actuală jurnalista a spus că îl admiră pe fostul antrenor de la Leeds United, Marcelo Bielsa. Aceasta este echipa sa de suflet. În plus, ține cu Bilbao și Marseille.

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Mai mult, moderatoarea a recunoscut că urmărește constant naționalele Argentinei și Urguayului. Emma Jones reușește să facă alegeri vestimentare care o pun mereu în lumina reflectoarelor. Fanii o complimentează de fiecare dată când își etalează formele fizice de invidiat, mai ales în ținute mulate și scurte.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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