Moment viral după amicalul Rapid – Genoa! Soția lui Cristi Manea a dezvăluit totul

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În momentul în care se pregătea să plece de la stadion după meciul amical dintre Rapid și Genoa, câștigat de giuleșteni cu 2-0, Cristi Manea (29 de ani) a fost oprit de mai mulți copii, care i-au solicitat fotografii și autografe. Unul dintre aceștia i-a cerut rapidistului să îi dea adidașii pe care îi purta, iar după un scurt dialog, fotbalistul a acceptat și a rămas desculț la volan. Soția lui Cristi Manea, Irina, a fost încântată de gestul făcut de fotbalistul Rapidului și a dezvăluit totul pe rețelele sociale.

Cristi Manea a rămas desculț după Rapid – Genoa. Soția fotbalistului a dezvăluit totul

Irina Manea, care are peste 1.1 milioane de urmăritori pe Instagram, a vorbit despre momentul inedit petrecut după meciul dintre Rapid și Genoa. „Oameni buni, tocmai s-a întâmplat cel mai amuzant lucru! Am ieșit de la meci, cu dragul meu soț, și l-au oprit niște copii, pentru a face poze, pentru a semna pe tricouri. Și un băiat l-a întrebat: ‘Manea, nu-mi dai mie adidașii tăi?’. Nimeni nimic!

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Și Cristi nu a zis nu, dar l-a întrebat pe copil: ‘Ce număr porți?’. Iar copilul a spus: ’40 și ceva’. Atunci, Cristi zice: ’40 și cât?’. Și cel mic a zis: ’42’. Iar 42 poartă și Cristi. Și uitați-vă cum e acum? E fără adidași. Măi, atât de drăguț a fost momentul… Și băiatul s-a bucurat atât de mult…. A fost cel mai bun moment, ever. Top 10 moments, pentru mine”, a afirmat pe .

Rapid, victorie cu Genoa în Giulești

Cristi Manea a evoluat în repriza secundă a meciului amical , pe care echipa antrenată de Daniel Pancu l-a câștigat cu 2-0. După o primă repriză echilibrată, în care nu s-a înscris, giuleștenii au punctat de două ori în partea secundă. Filip Stojilkovic a deschis scorul în minutul 55, când șutul său din lovitură liberă a intrat în poartă după ce a fost deviat de un adversar.

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Scorul final a fost stabilit în minutul 81 de Rareș Pop, care l-a învins pe Sommariva după ce a scăpat singur spre poarta celor de la Genoa. Aflată pe locul 2 în SuperLiga după 10 etape, la două puncte în urma liderului Dinamo, Rapid o va întâlni în următoarea rundă pe Universitatea Cluj. Partida de pe Cluj Arena va avea loc luni, 12 octombrie, de la ora 21:00.