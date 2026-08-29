„Momentan sunt aici”. Karamoko a făcut anunțul despre plecarea de la Dinamo! Ce a spus imediat după remiza cu Corvinul

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Dinamo s-a mulțumit doar cu o remiză, sâmbătă seară, la Arad, în deplasarea cu Corvinul. Scorul final a fost 1-1. „Câinii roșii” rămân pe primul loc, cel puțin pentru moment, în SuperLiga. La final, jucătorii formației din Ștefan cel Mare au reacționat.

Dinamo, doar un punct în deplasare cu Corvinul

A fost spectacol la Arad. Corvinul a început meciul în forță. Echipa din Hunedoara a atacat poarta adversă în valuri, iar în cele din urmă nou-promovata a reușit să deschidă scorul. Elevii lui Florin Maxim au mai ratat câteva șanse importante.

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În partea a doua, Dinamo a pus frâiele pe meci. „Câinii roșii” au devenit tot mai periculoși, iar în minutul 51 Karamoko a reușit să restabilească egalitatea. Până la finalul jocului, formația din Ștefan cel Mare s-a apropiat tot mai mult de poarta adversă, însă scorul a rămas neschimbat.

Pleacă Karamoko de la Dinamo!? Ce spune atacantul despre viitorul său

La finalul jocului, Karamoko, unicul marcator al celor de la Dinamo, a analizat partida de la Arad. Atacantul este de părere că echipa sa începe să arate tot mai bine sub comanda noului antrenor, Nuno Campos. Mai mult, acesta a spus câteva cuvinte despre o

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„Nu e la fel ca sistemul folosit în sezonul precedent, dar noi trebuie să înțelegem ce vrea antrenorul de la noi. O să fie din ce în ce mai bine. Momentan sunt aici. Sunt jucătorul lui Dinamo. Nu am în cap să plec. Momentan sunt aici și mă concentrez la campionat”, a declarat Karamoko la

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Ce au declarat jucătorii de la Dinamo după 1-1 cu Corvinul

Raul Opruț și Cătălin Cîrjan, , sunt de părere că echipa lor a ratat prea multe șanse și că putea pleca cu toate cele trei puncte de la Arad. Fotbaliștii recunosc că sistemul din acest sezon le-a dat câteva bătăi de cap, însă consideră că lucrurile vor arăta tot mai bine.

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„În partea a doua ne-am creat câteva ocazii foarte clare. E păcat că am ratat acele ocazii. Clar am pierdut două puncte. Nu s-a întâmplat nimic la pauză. Am vorbit despre ce nu am făcut bine în prima repriză. Am dat mingea prea ușor. Nu am schimbat flancurile. Adversarii au stat foarte jos. Ne bucurăm că am arătat că vrem să câștigăm meciul. Am ajuns la finalizare. Am arătat dorința de a câștiga. Am schimbat sistemul. Înainte jucam într-un sistem diferit. Jucam mai direct. Nu mai avem posesia atât de mare. Ne creăm mai multe ocazii. Fiecare antrenor are filosofia lui. Au fost doi ani și jumătate buni cu Mister Kopic. Încercăm să creștem cu domnul Campos. Uneori ne iese, alteori mai puțin. S-a văzut o îmbunătățire”, a precizat Raul Opruț.

„Am venit aici cu gândul la victorie. Nu am putut să marcăm. Suntem dezamăgiți că nu am câștigat. Știam că ei se apără și joacă pe contraatac. Asta ne-a lipsit. Nu am marcat. Trebuie să fie mai bine la meciul următor. Până acum a mers bine. Trebuie să ne antrenăm ca să fie cât mai bine. Nu mă uit la celelalte echipe”, a spus Cătălin Cîrjan.