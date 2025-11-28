Momente cumplite în Giulești, la Rapid – Csikszereda! Un fan din Peluza Nord a avut nevoie de intervenția de urgență a medicilor

ADVERTISEMENT

Clipe de groază în tribunele stadionului unui fan din Peluza Nord i s-a făcut rău și a primit îngrijiri medicale chiar pe treptele arenei.

Un suporter al Rapidului i-a speriat pe cei prezenți la meciul cu Csikszereda

scor 2-1. Dina Grameni (10) și Alexandru Dobre (27) au marcat golurile echipei antrenate de Costel Gâlcă. De cealaltă parte, pentru ciucani a redus din handicap Eppel (38), din penalty.

Când cele două echipe se pregăteau să intre la cabine, în Giulești a avut loc în moment mai puțin plăcut. Din informațiile reporterului FANATIK, prezent la stadion, unui suporter din Peluza Nord i s-a făcut rău și a fost nevoie de intervenția de urgență a medicilor.

Spectatorii din acea zonă au făcut semne disperate, care au fost văzute de Gabriel Mihuleac. „Centralul” partidei a trimis ambulanța în acea zonă, astfel că medicii au urcat în peluză imediat cum s-a fluierat finalul primei reprize.

Suporterul, care a fost transportat de urgență la Spitalul Universitar de Urgență Elias, a avut un ghinion teribil. Un alt fan al Rapidului a căzut peste el în peluză, iar el s-a ales cu un traumatism cervical. Din informațiile FANATIK, bărbatul accidentat are vârsta de 35 de ani.

O fană a Rapidului a fost și ea rănită în incident

În urma incidentului, au fost și victime colaterale în Peluza Nord din Giulești. Reporterul FANATIK a aflat că și o fană a echipei lui Gâlcă a avut de suferit. Ea se afla la meciul cu Csikszereda alături de iubit și a fost lovită, dar fără reprecusiuni grave.

Totuși și această susținătoare a Rapidului a avut nevoie de ceva îngrijiri medicale. Speriată, fana alb-vișiniilor a fost dusă la ambulanță, după care a revenit în tribune cu ajutorul unui scaun cu rotile.

