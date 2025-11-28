Momente cumplite în Giulești, la Rapid – Csikszereda! Un fan din Peluza Nord a avut nevoie de intervenția de urgență a medicilor

Clipe de groază în tribunele stadionului Rapid. La meciul cu Csikszereda, unui fan din Peluza Nord i s-a făcut rău și a primit îngrijiri medicale chiar pe treptele arenei.
Rapid a intrat cu avantaj la pauza meciului cu Csikszereda, scor 2-1. Dina Grameni (10) și Alexandru Dobre (27) au marcat golurile echipei antrenate de Costel Gâlcă. De cealaltă parte, pentru ciucani a redus din handicap Eppel (38), din penalty.
Când cele două echipe se pregăteau să intre la cabine, în Giulești a avut loc în moment mai puțin plăcut. Din informațiile reporterului FANATIK, prezent la stadion, unui suporter din Peluza Nord i s-a făcut rău și a fost nevoie de intervenția de urgență a medicilor.
Spectatorii din acea zonă au făcut semne disperate, care au fost văzute de Gabriel Mihuleac. „Centralul” partidei a trimis ambulanța în acea zonă, astfel că medicii au urcat în peluză imediat cum s-a fluierat finalul primei reprize.
Suporterul, care a fost transportat de urgență la Spitalul Universitar de Urgență Elias, a avut un ghinion teribil. Un alt fan al Rapidului a căzut peste el în peluză, iar el s-a ales cu un traumatism cervical. Din informațiile FANATIK, bărbatul accidentat are vârsta de 35 de ani.
În urma incidentului, au fost și victime colaterale în Peluza Nord din Giulești. Reporterul FANATIK a aflat că și o fană a echipei lui Gâlcă a avut de suferit. Ea se afla la meciul cu Csikszereda alături de iubit și a fost lovită, dar fără reprecusiuni grave.
Totuși și această susținătoare a Rapidului a avut nevoie de ceva îngrijiri medicale. Speriată, fana alb-vișiniilor a fost dusă la ambulanță, după care a revenit în tribune cu ajutorul unui scaun cu rotile.