Un unchi al impresarei Anamaria Prodan ar avea coronavirus

Bilanțul cazurilor de îmbolnăvire cu noul coronavirus crește pe zi ce trece și atârnă tot mai greu pe umerii spitalelor din țară care aproape că au atins deja capacitatea maximă. În ultimele 24 de ore au fost raportate, conform datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategică alte 637 de infectări, precum și 30 de decese, toate ale unor pacienți cu comorbidități.

Surse citate de spynews.ro susțin că printre persoanele infectate cu COVID-19 se numără și unchiul impresarei Anamaria Prodan. Bărbatul în vârstă de 90 de ani s-ar fi simțit din ce în ce mai rău în ultimele zile, motiv pentru care a decis să cheme salvarea.

În ciuda faptului că i-au acordat îngrijirile necesare, nimeni nu s-a gândit să îl testeze pentru coronavirus, mai spune sursa citată. Marți dimineață, însă, echipajul medical chemat la locuința sa au luat în calcul și această variantă, iar bănuielile li s-au confirmat în scurt timp.

Unchiul Anamariei Prodan ar fi infectat cu noul coronavirus

Din păcate, se pare că rezultatul testului a fost pozitiv, astfel că unchiul cunoscutei impresare de fotbaliști se numără printre persoanele infectate cu virusul care a îngrozit întreaga lume. Până la ora redactării acestei știri, Direcția de Sănătate Publică (DSP) nu ar fi demarat ancheta epidemiologică, așa cum se procedează în astfel de cazuri.

Contactă de publicaţia citată, Anamaria Prodan nu a răspuns telefoanelor.

Cazurile de coronavirus s-au înmulţit în ultima vreme, iar printre cei care ar fi căzut pradă bolii s-ar număra şi Andreea Esca.

Aceasta ar fi luat virusul la o petrecere care a avut loc pe litoral. La eveniment a mai participat, printre alţii, şi Adina Buzatu, însă testul acesteia a ieşit negativ.

„Bine că a ieșit negativ și am liniștit pe toată lumea pentru că mulți mi-au scris, m-au întrebat dacă sunt ok. Am făcut acest test benevol, pentru a-mi liniști prietenii din viața reală și pe cei din mediul online”, a spus vedeta.