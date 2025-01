Momente cumplite pentru fiul lui Radu Mazăre! A fost băgat de urgență în operație! Ce i-au descoperit medicii

Momente cumplite pentru fiul lui Radu Mazăre! Radu Jr. a povestit prin ce fel de intervenție chirurgicală a trecut, una la cuțit, din cauza unei descoperiri făcută de medici la ficat.

Fiul lui Radu Mazăre, depistat cu parazit la ficat

Într-un interviu acordat fiul lui Radu Mazăre a povestit despre operația pe care a suferit-o, despre care nu a știut nimeni până acum.

Bărbatul a mărturisit că i-a fost găsit un parazit de 12 centimetri la ficat, iar doctorii nu au putut realiza intervenția laparoscopic. S-a intervenit cu cuțitul, clasic, întreaga procedură de înlăturare a parazitului durând ceva timp.

Fiul lui Radu Mazăre a mărturisit că a avut încredere în medicii români, căci intervenția s-a realizat la noi, în Capitală, la

„Am avut un parazit la ficat, m-am operat şi acum am mai puţin ficat. Aveam un chist de 12 centimetri. Intervenţia a avut loc la Spitalul Fundeni. Nu am avut deloc simptome.

L-am descoperit la un control de rutină. După ce l-am depistat, am fost pe masă, la cuţit, la două săptămâni distanţă. La cuţit. Operaţia nu s-a putut face laparascopic. Era prea mare chistul”, a povestit Răducu Mazăre pentru sursa menționată.

Bărbatul a fost operat la Spitalul Fundeni

În continuare, feciorul a spus de ce a ales, de fapt, un spital de stat. Nu a urmărit confortul neapărat, ci profesioniștii, despre care spune că îi găsești mai degrabă la o clinică publică.

„Mulţumesc lui Dumnezeu că l-am descoperit la timp, căci putea să crească în mine, să se spargă şi să nu mai facem acum acest interviu.

Am ales un spital de stat. Am mers după doctori, nu după confort, cu toate că şi acolo au fost condiţii decente. Operaţia a durat cinci ore şi am stat o săptămână în spital”, a adăugat fiul lui Mazăre despre condițiile din spitalul unde a fost operat, pentru aceeași sursă.