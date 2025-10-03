Momente cutremurătoare petrecute cu puțin timp înainte de sinuciderea fostului jucător de fotbal! Țipete disperate după ajutor înregistrate la numărul de urgență

Rudi Johnson, fost jucător important din , a murit recent la vârsta de 45 de ani. Fostul star din , running back la Cincinnati Bengals în cea mai bună perioadă a carierei sale, a ales să se sinucidă aruncându-se de pe o clădire. Se pare că el se confrunta de mai mult timp cu anumite probleme de sănătate mintală.

Fostul star din fotbalul american s-a sinucis la 45 de ani

Acum, la ceva timp după petrecerea acestei tragedii, în spațiul public au apărut informații răvășitoare referitoare la modul în care anumiți vecini ai săi au încercat să împiedice acest deznodământ dramatic prin apelarea disperată la numărul de urgență din Statele Unite ale Americii, celebrul 911.

Astfel, potrivit , în acele momente au fost înregistrate mai multe apeluri în acest sens, dinspre persoane care locuiesc în Sunny Isles, Florida, și care au auzit atunci în primă fază un țipăt, urmat de o zguduitură puternică, iar ulterior s-a aflat că a fost vorba despre faptul că Rudi Johnson s-a aruncat de pe o clădire învecinată celei în care se aflau ei. Bineînțeles, identitatea persoanelor respective nu a fost făcută publică.

„Cred că a fost cel puțin de la etajul 10 sau ceva de genul ăsta. Cineva țipa ‘Ajutor, ajutor!’, țipa de pe acoperișul clădirii. Așa că m-am uitat și am văzut pe cineva căzând de pe balcon. Nu știu dacă a sărit sau dacă a fost împins”, a spus o femeie în discuția purtată la numărul de urgență.

Clipe de coșmar trăite de vecinii săi în acea noapte

De asemenea, ea a mai punctat și că a auzit în acele momente alte persoane care strigau: „Nu face asta!”. Deci semn destul de clar că a fost vorba totuși despre o sinucidere. Pe de altă parte, o altă femeie a transmis ulterior că ea nu a văzut incidentul, dar a apelat numărul de urgență din cauza zgomotului puternic creat în acele clipe în zonă. „Doar am auzit persoane țipând și un zgomot uriaș, ca o bubuitură”, a spus ea la 911 pe data de 22 septembrie.

În continuare, femeia, care părea în mod clar foarte speriată de cele întâmplate, a putut fi auzită în timp ce îi spunea fiului său: „Nu te duce afară!”. Apoi, ea a continuat convorbirea cu operatorul de la numărul de urgență: „Știți în cât timp ajung aici (n.r. echipajele medicale)? Ceva se întâmplă la piscină (n.r. piscina din interiorul complexului rezidențial respectiv). Fiica mea a auzit multe țipete și apoi o bubuitură puternică”.