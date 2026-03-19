Momente de aur în Liga Campionilor! Doi fotbaliști au intrat în istorie după ce și-au calificat echipele în sferturile competiției

S-au stabilit meciurile din sferturile de finală ale Ligii Campionilor, Partidele care vor stabili semifinalele sunt Paris Saint-Germain – Liverpool, Real Madrid – Bayern Munchen, Barcelona – Atletico Madrid și Sporting – Arsenal.

Salah și Kane au ajuns la 50 de goluri în Liga Campionilor

Meciurile de aseară au prilejuit și două recorduri istorice. Doi dintre cei mai buni atacanți de pe continent au marcat pentru echipele lor și au urcat în topul fotbaliștilor cu cel puțin 50 de goluri în competiției.

Egipteanul Salah a marcat ultimul gol al lui Liverpool, în Victoria categorică cu Galatasaray, scor 4-0. Iar englezul Harry Kane a punctat în succesul lui Bayern Munchen, 4-1 cu Atalanta, care face ca nemții să meargă mai departe cu un neverosimil 10-2.

Salah și Kane sunt ultimii intrați în topul select al jucătorilor care au marcat minimum 50 de goluri în cea mai important competiție europeană.

Messi, Ronaldo și Lewandowski, singurii cu peste 100 de goluri

Cristiano Ronaldo și Lionel Messi ) conduc clasamentul all-time al marcatorilor din Liga Campionilor, Robert Lewandowski ocupă acum detașat locul al treilea, după ce a trecut și el de pragul de 100 de goluri. Cei trei sunt singurii care au reușit asta.

Niciun fotbalist din top 10 all-time nu a jucat în competiție pe vremea când aceasta se numea încă Cupa Campionilor Europeni și avea un alt format.

CCE, câștigată de Steaua în 1986, a fost lansată pentru prima dată în sezonul 1955/56, și se desfășura exclusiv sub formă de meciuri eliminatorii. Lipsa grupelor însemna și că jucătorii aveau mai puține meciuri pe sezon în care să înscrie.

Media lui Alfredo Di Stefano nu o poate egala nimeni

Spre exemplu, Real Madrid a disputat doar șapte meciuri în drumul spre câștigarea ediției inaugurale, comparativ cu cele 13 meciuri jucate în drumul spre victoria din Liga Campionilor din sezonul 2023/24. Iar Steaua, campioană acum 40 de ani, a jucat 9 meciuri, incluzând și finala.

Și totuși, în aceste condiții, cel mai bun marcator din istoria Cupei Europene, Alfredo Di Stéfano, a înscris 49 de goluri în doar 58 de apariții în competiție. El a avut o medie de goluri pe meci pe care niciunul dintre marii jucători din era modernă nu o poate egala.

Cristiano Ronaldo este cel mai bun marcator din toate timpurile în Liga Campionilor. El a înscris prima data abia la al 27-lea său meci din Liga Campionilor, în timpul primei sale perioade la Manchester United. La 18 aprilie 2017, portughezul a devenit primul jucător care a atins pragul de 100 de goluri în Liga Campionilor, atingând această bornă cu o triplă împotriva lui Bayern, la a 137-a sa apariție în UCL.

Ronaldo a câștigat competiția o dată cu United și de patru ori cu Real Madrid și este singurul jucător până în prezent care a marcat în trei finale de Liga Campionilor. La fel ca Messi, el a marcat opt hat-trick-uri în Liga Campionilor.

Cei mai buni marcatori din istoria Ligii Campionilor UEFA (excluzând calificările)

140 goluri: Cristiano Ronaldo ( Manchester United, Real Madrid, Juventus)

129: Lionel Messi (Barcelona, Paris Saint-Germain)

109: Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, Bayern München, Barcelona)

90: Karim Benzema ( Lyon, Real Madrid)

71: Raúl González (Real Madrid, Schalke)

68: Kylian Mbappé (Monaco, Paris, Real Madrid)

57: Erling Haaland (Salzburg, Dortmund, Manchester City)

57: Thomas Müller (Bayern München)

56: Ruud van Nistelrooy (PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid)

50: Thierry Henry (Monaco, Arsenal, Barcelona)

50: Harry Kane (Tottenham, Bayern München)

50: Mohamed Salah (Basel, Roma, Liverpool)