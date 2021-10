Momente de coșmar pentru Andra Volos. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei se teme pentru viața ei

Frumoasa șatenă traversează niște momente de coșmar din cauza unui bărbat. Tânăra este urmărită de un necunoscut, care nu o lasă deloc în pace și chiar a ajuns să sune de mai multe ori la ușa apartamentului unde locuiește.

Andra Volos nu-l cunoaște pe cel care-i face zile fripte și este dispusă să se mute pentru a avea liniște, asta pentru că bărbatul i-a apăsat pe clanță și chiar a bruscat ușa casei sale, într-o noapte, când a reușit să-l filmeze pe vizor pentru a avea dovezi.

Andra Volos, urmărită de un necunoscut. Ce a pățit șatena

Mai mult decât atât, spune că se teme pentru viața ei, pentru că străinul care are în jur de 40-50 de ani o urmărește la fiecare pas. Vedeta crede că este vorba de un om al străzii și că nu pare să stea în zona unde locuiește ea.

„Bate cineva la ușă. Zic: «Băi, e ora două noaptea și cine să bată la ușă?»N-am comandat de mâncare, la mine nu vine nimeni, niciun bărbat, nu aduc bărbați în casă. O prietenă dacă vine, îmi scrie, mă anunță: «Vezi că vin!».

Mă duc la ușă, și bine că nu am avut intenția să deschid ușa, mă uit pe vizor. Ținea mâna pe vizor și la vreo câteva minute, două minute, trei, ia mâna de pe vizor, m-a lăsat să-l văd și atunci mi-am adus aminte imaginea lui și că e el”, a mărturisit Andra Volos pentru .

Fosta a reușit să-l filmeze pe individul care i-a băgat spaima în suflet, deși nu a deloc ușor să stea în fața ușii când pe partea cealaltă a locuinței se afla bărbatul care avea o armă albă în mână.

Ulterior, șatena a întrebat mai mulți vecini din bloc, chiar și administratorul dacă este vorba de cineva pe care-l cunosc, dar nimeni nu a părut să-i ofere mai multe informații.

Andra Volos, speriată de un străin: ”Trebuia să am o dovadă”

„Era el, din nou. Îmi făcea cu mâna, se atingea și în mână avea o armă albă. În momentul ăla eu tremuram și nu știam ce să fac. Am zis că iau telefonul, inițial, ca să pot să arat și la poliție și să filmez.

În momentul ăla, în care eu am luat telefonul, el efectiv stătea acolo, punea mâna pe vizor, iar făcea cu mâna, se ascundea, se juca cu mine și striga: «Hei, hai afară! Te prind eu!» Îți dai seama cu ce spaimă stăteam eu acolo, știind că el mă vede, eu îl văd pe el și îl filmam, ca să arăt la poliție.

Ce să fac, trebuia să am o dovadă. Eu nu l-am mai văzut. Am întrebat administratorul blocului, am întrebat vecini, nimeni nu îl recunoaște, cu siguranță este un om al străzii, un om care m-a văzut pe stradă”, a mai spus Andra Volos.

