Momente de coșmar pentru fostul fotbalist de la Dinamo în anul retrogradării: „A doua zi am avut botezul copilului și n-a venit nimeni. A fost teribil”

Dinamo a ajuns în Liga 2, în 2022, după ce a pierdut barajul cu Universitatea Cluj, iar jucătorii au simțit și ei pe pielea lor momentul istoric din punct de vedere negativ.

Cum a trăit Ricardo Grigore retrogradarea lui Dinamo din SuperLiga

cum a trăit acele clipe, el nefiind inclus în lot, doar antrenându-se cu echipa. Jucătorul crescut în Ștefan cel Mare a dezvăluit că nici la botezul copilului nu s-a putut bucura din cauza supărării, iar colegii săi, la fel de dezamăgiți, nu au mai ajuns la eveniment.

„Am participat la antrenamente, eu făceam separat de echipă. Nu mă așteptam, a fost un șoc, a fost teribil, eram acasă și nu-mi venea să cred ce se întâmplă. Ne gândeam că ei au moralul terminat, pierduseră meci decisiv cu Hermannstadt, cu care puteau să promoveze. Au fost niște momente teribile. Eram sută la sută sigur că îi întoarcem. Și jucătorii ziceau la fel. Au fost momente grele. Eram acasă pentru că aveam programat botezul copilului a doua zi, atunci găsisem dată pentru a veni jucătorii.

A fost foarte trist, nu a mai venit niciun jucător, i-am înțeles perfect. M-a ajutat familia, soția, să ies din acea stare. Știam ce va urma, cum o să fim arătați cu degetul. Când jucam un meci și pierdeam, nici nu puteam să pun o poză pe rețelele sociale sau să te duci să mănânci ceva, în oraș. Nu e vorba doar de suporteri, chiar și cu prieteni, cu oameni apropiați, că se mai vorbea de fotbal, se mai glumea, nu aveai chef de lucrurile astea.

A fost și mai trist că nu pot să fac ceva, am avut ceva discuții și au jucat fotbaliștii care terminau contractele. Era luată decizia la mine din martie, am jucat un meci cu Craiova, ne-au bătut 6-1, iar de atunci nu am mai fost în lot. Mă gândeam că o să se spună că am fugit”, a rememorat Ricardo Grigore la FANATIK DINAMO.

Dinamo, prima retrogradare în Liga 2. Cum a fost posibil să rămână SuperLiga fără „câini”

, cu o istorie începută în 1948 și care se scrie și în prezent. În cei 77 de la înființare, gruparea alb-roșie a picat o singură dată în liga secundă, în 2022. Atunci, Dinamo a pierdut barajul cu Universitatea Cluj. În deplasare, elevii lui Dușan Uhrin Jr. au fost învinși, 2-0, iar pe teren propriu, la ultimul meci disputat în Ștefan Cel Mare, au remizat, 1-1, cu ardelenii, și astfel au ajuns în liga secundă.

O perioadă haotică, în care impostorul Pablo Cortacero, cel care s-a portretizat într-un investitor potent financiar, a reușit prin neimplicarea sa să ducă echipa aproape de faliment. Datorii mari, salarii neplătite, eforturi făcute de fani pentru a ține echipa în viață, așa a supraviețuit Dinamo. Totuși, din păcate pentru bucureșteni, și conducerea echipei, în principal fostul președinte, Iuliu Mureșan, a purtat o mare vină a retrogradării. Acesta din urmă a avut multe transferuri nereușite, cu jucători care și-au arătat limitele și au scris istorie negativă la Dinamo.