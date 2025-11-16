Momente de coșmar trăite de suporterii români la Zenica: „Au dat în ei ca atunci când bați covoarele. Nu se uitau că erau copii”

ADVERTISEMENT

Bosnia – România 3-1, meci jucat sâmbătă seară în preliminariile CM 2026, a fost marcat de scene care nu fac cinste fotbalului. Emil Grădinescu a povestit cum au fost bătuți suporterii români la finalul partidei de la Zenica.

Emil Grădinescu, martor la momentele de coșmar trăite de suporterii români la Zenica

Deplasarea României de la Zenica va rămâne o amintire tristă și din cauza eșecului suferit cu Bosnia, dar și din cauza felului în care au fost tratați suporterii români la finalul partidei.

Comentatorul Emil Grădinescu a povestit cum . Acesta a spus că autoritățile nu au ținut cont nici măcar de copiii aflați printre adulți.

„Așa este, galeria noastră a fost bătută cu brutalitate. Ai noștri au strigat la un moment dat ‘Serbia, Serbia’, dar asta după ce au plecat suporterii bosniaci. A intervenit armata atunci, care a intrat pe sus, s-au infiltrat pe acolo, au intrat în marginea galeriei noastre și au dat cu bâte cu sălbăticie în ai noștri.

Pe care îi prindea dădeau în ei, ca într-o turmă de oi. Ei sunt acolo într-un continuu război, indiferent dacă e meci de fotbal, baschet sau altceva. Probabil că e în ADN-ul lor. Au dat în ei cum bați covoarele. Nu se uitau că sunt și copii, dădeau fără niciun fel de discernământ! Dădeau în ei ca în saltele”, a spus Emil Grădinescu la FANATIK SUPERLIGA.

Emil Grădinescu, șocat de peisajul dezolant din Bosnia. „Abia aștepți să pleci!”

Emil Grădinescu, , a fost în multe locuri de-a lungul timpului. Celebrul comentator sportiv a fost șocat de ceea ce a văzut în Bosnia.

„Nu sunt reguli, totul este cenușiu, fără contur. Este cum era la noi în decembrie 1989 sau 1990-1991. Te întorci efectiv în timp. Când ajungi aici abia aștepți să pleci!”, a mai spus celebrul comentator sportiv.

