Momente de coșmar trăite de suporterii români la Zenica: „Au dat în ei ca atunci când bați covoarele. Nu se uitau că erau copii”

Bosnia – România 3-1, meci jucat sâmbătă seară în preliminariile CM 2026, a fost marcat de scene care nu fac cinste fotbalului. Emil Grădinescu a povestit cum au fost bătuți suporterii români la finalul partidei de la Zenica.
Deplasarea României de la Zenica va rămâne o amintire tristă și din cauza eșecului suferit cu Bosnia, dar și din cauza felului în care au fost tratați suporterii români la finalul partidei.
Comentatorul Emil Grădinescu a povestit cum ultrașii români au fost bătuți de Armata din Bosnia chiar pe stadion. Acesta a spus că autoritățile nu au ținut cont nici măcar de copiii aflați printre adulți.
„Așa este, galeria noastră a fost bătută cu brutalitate. Ai noștri au strigat la un moment dat ‘Serbia, Serbia’, dar asta după ce au plecat suporterii bosniaci. A intervenit armata atunci, care a intrat pe sus, s-au infiltrat pe acolo, au intrat în marginea galeriei noastre și au dat cu bâte cu sălbăticie în ai noștri.
Pe care îi prindea dădeau în ei, ca într-o turmă de oi. Ei sunt acolo într-un continuu război, indiferent dacă e meci de fotbal, baschet sau altceva. Probabil că e în ADN-ul lor. Au dat în ei cum bați covoarele. Nu se uitau că sunt și copii, dădeau fără niciun fel de discernământ! Dădeau în ei ca în saltele”, a spus Emil Grădinescu la FANATIK SUPERLIGA.
Emil Grădinescu, cel care a fost urmărit de ultrași și atacat în cabina de unde comenta un meci al Stelei, a fost în multe locuri de-a lungul timpului. Celebrul comentator sportiv a fost șocat de ceea ce a văzut în Bosnia.
„Nu sunt reguli, totul este cenușiu, fără contur. Este cum era la noi în decembrie 1989 sau 1990-1991. Te întorci efectiv în timp. Când ajungi aici abia aștepți să pleci!”, a mai spus celebrul comentator sportiv.