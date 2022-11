Momente de cumpănă pentru Alina Pușcaș. Ce i s-a întâmplat prezentatoarei: ”Am avut o stare groaznică”

Alina Pușcaș s-a confesat fanilor. Prezentatoarea emisiunii ”Te cunosc de undeva” a relatat pe Instagram ceea ce i s-a întâmplat la începutul săptămânii.

Alina Pușcaș a trecut prin momente de cumpănă: ”Am plecat pur și simplu fără o direcție concretă”

Frumoasa moderatoare de la Antena 1 a mărturisit că în prima parte a zilei de luni nu s-a simțit deloc bine. A avut o ”stare groaznică”, gândurile ei devenind confuze.

Mai exact, Alina Pușcaș a devenit brusc preocupată de existența omului pe Pământ, iar totul în jurul său părea că este negru.

La un moment dat, s-a hotărât să iasă din casă, pentru a-și mai reveni, fapt care a ajutat-o să se readune. Alina Pușcaș i-a îndemnat pe oameni să ia întotdeauna o gură de aer atunci când se simt triști.

”Ieri, în prima parte a zilei, am avut o stare groaznică. Mi se părea că totul este negru, că nu înțeleg existența omului pe pământ. Mă rog, tot felul de nebunii.

Mă preocupa fragilitatea existenței noastre ca oameni, ca ființe vii. Mă rog, nu are sens să intru în gândurile pe care le-am avut ieri, cert este că era totul negru în jurul meu până în momentul în care am ieșit din casă.

M-am îmbrăcat, am plecat pur și simplu fără o direcție concretă, dar am ieșit din casă. Am avut noroc de o vreme superbă, așa cum avem și astăzi, și mi-am dat seama cât de mult contează ca atunci când simți astfel de lucruri să ieși din casă, să nu stai izolat, să interacționezi cu oameni. Fă orice, dar nu sta în casă! Ăsta e sfatul meu dacă vă simțiți așa!”, a spus Alina Pușcaș

Alina Pușcaș are 36 de ani și trei copii

Alina Pușcaș este în prezent una dintre cele mai renumite prezentatoare TV din țară. Este de ani buni moderatoarea emisiunii ”Te cunosc de undeva”, iar la cei 36 de ani se poate spune că este o femeie împlinită.

