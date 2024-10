Momente de groază din cauza turbulențelor într-un zbor Koln – Roma. ”Un pasager a făcut infarct, toți țipau și plângeau”

Pasagerii unui zbor Koln – Roma au trăit clipe de coșmar după ce avionul lor a fost lovit de o furtună puternică ce a provocat turbulențe extreme, care au durat foarte mult. Conform publicației , una dintre pasagere, Angela Velenosi, a povestit cu lux de amănunte cele întâmplate.

Momente de groază din cauza turbulențelor într-un zbor Koln – Roma

Femeia spune că nu a mai întâlnit o astfel de situație toată viața ei. ”Nu am închis ochii toată noaptea, dar sunt fericită că încă sunt aici ca să pot povesti cum am depășit această aventură neplăcută”, a povestit femeia.

, dar a fost prins de furtună în apropiere de destinație. ”Timp de 25 de minute am înfruntat turbulențe atât de puternice încât mulți s-au simțit rău, iar un pasager a suferit un infarct: nici măcar însoțitoarele de bord nu se puteau mișca, astfel încât bărbatul a fost așezat pe podea.

Sper că s-a salvat, pentru că starea lui părea critică chiar și după aterizare. Eu aveam lângă mine o tânără femeie: s-a agățat de brațul meu în acele minute interminabile, timp în care sunt recunoscătoare pentru stomacul meu puternic, care nu a cedat”, a povestit femeia.

Cu toate acestea, femeia a mărturisit că a avut semnal, fiind aproape de sol, și și-a sunat familia ca să-i agite pe toți în egală măsură. Femeia a încercat să își păstreze, însă, calmul pentru a-ți ține informați pe cei care îi erau aproape.

Femeia a comunicat cu familia sa pe WhatsApp în acele momente

”Eram atât de aproape de sol încât telefoanele noastre au găsit semnal, pentru a-mi ține familia la curent, deși era extrem de dificil să-mi păstrez calmul când toți din jur îl pierdeau”, a povestit femeia. Se pare că oamenii strigau și plângeau în acele momente.

”Toți țipau, mulți plângeau în timpul turbulențelor, iar când am aterizat, s-au repetat aceleași scene, dar de data aceasta de bucurie. De altfel, cu mine erau mulți colegi care fuseseră la o expoziție și au rămas să înnopteze la Roma.

Unii au spus că le va lua ceva timp să se urce din nou într-un avion după această întâmplare”, a povestit femeia. Interesant, primul lucru pe care l-a făcut femeia după ce s-a dat jos din avion și a realizat că nu a murit, a fost să își cumpere o înghețată.

”Eu, în schimb, prima lucru pe care l-am făcut a fost să fug… am început să fug, și la primul bar am luat o înghețată, până când am ajuns acasă, unde mi-am permis un duș fierbinte și revigorant, gândindu-mă la pericolul evitat”, a adăugat Angela Velenosi.