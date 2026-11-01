Sport

Momente de groază în Marele Premiu al Mexicului! Mașina lui Bottas, făcută praf! Ambulanța a intrat pe circuit! Video

Alex Bodnariu
01.11.2026 | 23:19
Momente de groaza in Marele Premiu al Mexicului Masina lui Bottas facuta praf Ambulanta a intrat pe circuit Video
ULTIMA ORĂ
Accident violent în Formula 1! Mașina lui Valtteri Bottas a cedat. Ambulanța a intrat pe circuit
Momente dramatice în Formula 1! Valtteri Bottas a suferit un accident violent în Mexic, iar ambulanța a intrat pe circuit. Ce s-a întâmplat cu pilotul Cadillac.
ADVERTISEMENT

Momente de panică la Marele Premiu al Mexicului de Formula 1! Valtteri Bottas a fost protagonistul unui accident violent pe circuitul Autódromo Hermanos Rodríguez, după ce monopostul său Cadillac a suferit o defecțiune tehnică. Ambulanța a intrat pe circuit!

Accident violent în Formula 1! Mașina lui Valtteri Bottas a cedat. Ambulanța a intrat pe circuit

Suspensia monopostului Cadillac a cedat brusc înaintea unui viraj, iar pilotul finlandez a pierdut controlul mașinii, a ieșit în decor și s-a izbit de parapetul de protecție. Impactul a fost extrem de violent, iar Bottas a rămas în cockpit imediat după accident. Sesiunea a fost întreruptă prin arborarea steagului roșu.

ADVERTISEMENT

Personalul medical s-a deplasat imediat la locul accidentului. Din fericire, Bottas a reușit să iasă pe propriile picioare din monopost, iar la fața locului și-a făcut apariția și ambulanța. Finlandezul a scăpat fără urmări grave, însă accidentul ridică mari semne de întrebare cu privire la fiabilitatea monopostului Cadillac, echipă care concurează în premieră în Formula 1 în sezonul 2026.

Nu este prima dată când Cadillac se confruntă cu probleme tehnice importante în sezonul de debut în Formula 1. De această dată, Valtteri Bottas pare să nu fi avut nicio vină pentru accidentul violent. Finlandezul se pregătea să abordeze virajul când suspensia monopostului a cedat brusc, fără să-i ofere vreo șansă de a evita impactul.

ADVERTISEMENT
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred...
Digi24.ro
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere

Ghinion teribil pentru Lewis Hamilton. Ferrari a dat-o din nou în bară

Lewis Hamilton a fost ghinionistul de serviciu la Marele Premiu al Mexicului! În momentul în care Safety Car-ul a intrat pe circuit, pilotul Ferrari a decis să treacă pe la boxe pentru a schimba pneurile, în timp ce rivalii săi au rămas pe pistă. Doar câteva secunde mai târziu, comisarii au arborat steagul roșu, iar cursa a fost întreruptă. Decizia s-a dovedit extrem de neinspirată pentru britanic, care a pierdut o poziție în fața lui Kimi Antonelli.

ADVERTISEMENT
Neverosimil: s-a dus să ceară un loc de muncă și a plecat cu...
Digisport.ro
Neverosimil: s-a dus să ceară un loc de muncă și a plecat cu o mașină de 3 milioane de euro! Ce a urmat e de film

În momentul în care cursa a fost întreruptă, în turul 46, Max Verstappen se afla la conducere, cu monopostul Red Bull. Pe locul al doilea se afla Charles Leclerc, pilotul Ferrari, în timp ce podiumul provizoriu era completat de Kimi Antonelli, de la Mercedes.

ADVERTISEMENT
Serie A, etapa 10. Veste bună pentru Dan Șucu în Italia după furtuna...
Fanatik
Serie A, etapa 10. Veste bună pentru Dan Șucu în Italia după furtuna de la Rapid. Juventus – Napoli se joacă ACUM
Adrian Mihalcea a vorbit despre viitorul său după Dinamo – UTA 2-0: „Am...
Fanatik
Adrian Mihalcea a vorbit despre viitorul său după Dinamo – UTA 2-0: „Am închis aceste discuții”
Galerie Foto. Ce s-a întâmplat pe Arenă imediat după Dinamo – UTA 2-0....
Fanatik
Galerie Foto. Ce s-a întâmplat pe Arenă imediat după Dinamo – UTA 2-0. Scene memorabile cu Armstrong și Mihalcea. Update
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Pintilii bănuiește că un jucător de 37 de ani va semna cu FCSB...
iamsport.ro
Pintilii bănuiește că un jucător de 37 de ani va semna cu FCSB în această iarnă: 'Face diferența!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!