Momente de groază în Marele Premiu al Mexicului! Mașina lui Bottas, făcută praf! Ambulanța a intrat pe circuit! Video

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Momente de panică la Marele Premiu al Mexicului de Formula 1! Valtteri Bottas a fost protagonistul unui accident violent pe circuitul Autódromo Hermanos Rodríguez, după ce monopostul său Cadillac a suferit o defecțiune tehnică. Ambulanța a intrat pe circuit!

Accident violent în Formula 1! Mașina lui Valtteri Bottas a cedat. Ambulanța a intrat pe circuit

Suspensia a cedat brusc înaintea unui viraj, iar pilotul finlandez a pierdut controlul mașinii, a ieșit în decor și s-a izbit de parapetul de protecție , iar Bottas a rămas în cockpit imediat după accident. Sesiunea a fost întreruptă prin arborarea steagului roșu.

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Onboard with Valtteri Bottas for a sizeable crash at Turn 1 😱💥 He is out of the car and ok #F1 #MexicoGP https://t.co/XLqppzQCnL — Formula 1 (@F1)

Personalul medical s-a deplasat imediat la locul accidentului. Din fericire, Bottas a reușit să iasă pe propriile picioare din monopost, iar la fața locului și-a făcut apariția și ambulanța. Finlandezul a scăpat fără urmări grave, însă accidentul ridică mari semne de întrebare cu privire la fiabilitatea monopostului Cadillac, echipă care concurează în premieră în Formula 1 în sezonul 2026.

Nu este prima dată când Cadillac se confruntă cu probleme tehnice importante în sezonul de debut în Formula 1. De această dată, Valtteri Bottas pare să nu fi avut nicio vină pentru accidentul violent. Finlandezul se pregătea să abordeze virajul când suspensia monopostului a cedat brusc, fără să-i ofere vreo șansă de a evita impactul.

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Ghinion teribil pentru Lewis Hamilton. Ferrari a dat-o din nou în bară

Lewis Hamilton a fost ghinionistul de serviciu la Marele Premiu al Mexicului! În momentul în care Safety Car-ul a intrat pe circuit, pilotul Ferrari a decis să treacă pe la boxe pentru a schimba pneurile, în timp ce rivalii săi au rămas pe pistă. Doar câteva secunde mai târziu, comisarii au arborat steagul roșu, iar cursa a fost întreruptă. Decizia s-a dovedit extrem de neinspirată pentru britanic, care a pierdut o poziție în fața lui Kimi Antonelli.

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În momentul în care cursa a fost întreruptă, în turul 46, Max Verstappen se afla la conducere, cu monopostul Red Bull. Pe locul al doilea se afla Charles Leclerc, pilotul Ferrari, în timp ce podiumul provizoriu era completat de Kimi Antonelli, de la Mercedes.