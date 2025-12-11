Sport

Momente de groază înainte de meciul echipei lui Andrei Rațiu. Huliganii au atacat autocarele cu bâte și ciocane

Rayo Vallecano, echipa lui Andrei Rațiu, are meci în Polonia în etapa a 5-a din Conference League. Înaintea meciului cu Jagiellonia, fanii spanioli au avut parte de o aventură teribilă
Cristian Măciucă
11.12.2025 | 18:50
Jagiellonia – Rayo Vallecano are loc joi, 11 decembrie, de la ora 19:45, în etapa a 5-a din Conference League. Suporterii echipei lui Andrei Rațiu, care au făcut deplasarea în Polonia, au trecut prin clipe îngrozitoare.

Șoc și groază pentru echipa lui Andrei Rațiu. Ce s-a întâmplat înainte de Jagiellonia – Rayo Vallecano

Fanii spanioli se deplasau spre stadion cu două autocare, care au fost asaltate de un grup de 50 de huligani polonezi. Inițial, autocarele au fost blocate cu două mașini.

Potrivit RMF FM, suporterii lui Rayo Vallecano au fost atacați de autostrada S8 între Varșovia și Białystok, lângă Ostrow Mazowiecka. În urma acestui incident violent, zece persoane au fost rănite, dintre care trei au ajuns la spital.

Două autoturisme au ieșit în fața autocarelor care îi transportau pe fanii echipei lui Rațiu, blocând drumul. Aproximativ 50 de persoane, unele purtând măști, au ieșit brusc din pădurea din apropiere, după cum anunță poliția din Polonia.

Huliganii i-au atacat pe spanioli cu ciocane, bâte și bastoane telescopice

Postul de radio citat a dezvăluit că bărbați mascați, înarmați cu ciocane, bâte și bastoane telescopice, au pătruns în autobuzele ce-i transportau pe susținătorii spanioli. Poliția din Mazovia a declarat că a primit o sesizare privind persoane mascate care alergau de-a lungul traseului la ora 12:46.

„Cinci minute mai târziu, o patrulă de poliție a sosit la fața locului și a găsit două autocare care transportau suporteri din Spania. S-a dovedit că două autoturisme au ieșit în fața autobuzelor, blocând drumul. Zeci de persoane, unele mascate, au ieșit din pădurea din apropiere. A urmat o confruntare”, se arată în comunicatul poliției.

Potrivit polițiștilor, sosirea lor a împiedicat escaladarea incidentului. Trei persoane au fost transportate la spital, iar altele au fost îngrijite de paramedici la fața locului. RMF FM a raportat în total 10 persoane rănite – un polonez și nouă spanioli.

„În timpul unei inspecții a zonei, polițiștii au descoperit un gard tăiat care separa drumul de serviciu de S8. În zonă, polițiștii au reținut două vehicule și patru persoane, dintre care o femeie. Toți erau rezidenți ai orașului Białystok”, a raportat poliția.

În total, șapte persoane au fost reținute. Polițiștii au confiscat obiecte precum cagule, bastoane telescopice, bastoane de lemn și foarfece de tăiat metal, care au fost probabil folosite pentru a tăia gardul de siguranță ce asigura accesul la autostrada S8.

Tot postul RMF FM a publicat informația că polițiștii au găsit, printre altele, eșarfe în culorile echipei Jagiellonia într-una dintre mașini.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
