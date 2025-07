Momente de groază într-un parc de distracții din Arabia Saudită. Un carusel plin cu oameni s-a rupt în două. Video

Momente de coșmar într-un parc de distracții din Arabia Saudită. Un carusel s-a rupt în două. Zeci de persoane care se aflau în el au început să țipe îngrozite.

O adevărată tragedie s-a produs într-un parc de distracții din orașul Taif, situat în vestul Arabiei Saudite. Structura metalică a unui carusel a cedat sub privirile îngrozite ale celor prezenți în parc.

Caruselul, numit „360 de grade”, este o adevărată atracție a parcului Green Mountain Park. Totuși, se pare că porția de distracție a fost una cu ghinion pentru zeci de persoane care se aflau în el. , rupându-se în două.

Potrivit , în momentul în care s-a prăbușit, caruselul „360 de grade” era plin ochi. Cei care au asistat la întreagă scenă, au descris momentul ca fiind unul „înfricoșător”.

Din filmările postate în mediul online, se poate observa cum o parte a caruselului se desprinde dintr-o dată. În acel moment, persoanele care se aflau în el încep să fie aruncate în toate direcțiile.

Horrible Incident: 23 Injured in Amusement Ride Collapse at Green Mountain Park in Saudi Arabia.

