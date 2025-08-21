Momente de groază la bordul unei aeronave. Un pasager a filmat momentul în care o bucată din aripă s-a desprins. Video

A fost panică printre pasagerii unui zbor operat de Delta Air Lines, după ce o bucată din aripa avionului s-a desprins în timpul călătoriei. Totul s-a întâmplat cu puțin timp înainte de aterizarea pe aeroportul din Texas. Compania aeriană a transmis un mesaj în urma acestui incident. Din fericire, a fost evitată o tragedie.

O bucată din aripa unui avion s-a desprins în zbor

Administrația Federală a Aviației a deschis o anchetă, după ce o bucată din aripa unei aeronave s-a desprins în zbor, cu puțin timp înainte de aterizare. Este vorba despre un Boeing 737. 1893, al Delta Air Lines. Avionul plecase de pe Aeroportul Internațional Orlando și urma să aterizeze pe Aeroportul Internațional Austin-Bergstorm.

La un moment dat, pasagerii au fost zguduiți. Aceștia au crezut, pentru un moment, că este vorba doar despre , însă unul dintre pasageri s-a uitat pe geam și a tras o sperietură soră cu moartea. Și-a dat seama că, de fapt, este vorba despre o defecțiune tehnică, deoarece o bucată din aripă s-a desprins.

„Am crezut că este o turbulență puternică. Avionul se zguduia. Doamna din fața noastră s-a uitat pe geam și ne-a spus că este rupt. M-am uitat și eu și m-am speriat”, a declarat pasagera Shanila Arif, pentru . În același timp, ea a declarat că îi era frică, deoarece s-ar fi putut rupe complet și ar fi putut lovi aeronava, provocând o tragedie.

Reacția companiei aeriene

Arif a scos imediat telefonul și a filmat momentul. Videoclipul s-a viralizat imediat pe rețelele de socializare. În acest context, reprezentanții companiei Delta Air Lines au transmis un comunicat pe această temă. Ei au menționat faptul că aeronava nu va mai opera zboruri, conform sursei menționate

De asemenea, aceștia ai constatat că „o porțiune a flapsului de pe aripa stângă nu era la locul ei”, motiv pentru care a fost dusă pentru a fi reparată. Flapsurile au rolul de a modifica forma aripilor, cu scopul de a permite piloților să execute manevrele de decolare și aterizare în deplină siguranță. Ele se află pe spatele aripilor și se extind. De această dată, însă, una dintre ele s-a desprins.

„Ne cerem scuze clienților pentru experiența avută, deoarece nimic nu este mai important decât siguranța pasagerilor și a echipajului nostru”, a adăugat compania aeriană. La bord se aflau 62 de pasageri și șase membri ai echipajului. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.