Momente de groază pentru Laurențiu Reghecampf în Africa. Trei morți pe stadionul unde va juca în Liga Campionilor. Decizie de ultimă oră a CAF

După ce , Laurențiu Reghecampf a început pregătirea pentru Liga Campionilor Africii. Însă, cu doar o zi înainte de joc, pe stadionul unde va avea loc partida, au murit trei oameni.

Oameni morți pe stadionul unde echipa lui Laurențiu Reghecampf va juca în Liga Campionilor Africii

Formația pregătită de tehnicianul român urmează să întâlnească în deplasare echipa kenyană Police FC, în prima manșă a turului 2 preliminar al Ligii Campionilor Africii, însă totul a stat sub semnul incertitudinii până în ultimul moment.

Cu o zi înainte, pe stadionul ”Nyayo“ din Nairobi, acolo unde se va disputa întâlnirea de fotbal, cel puțin trei persoane și-au pierdut viața după ce poliția a tras focuri de armă și a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea adunată pentru a-i aduce un ultim omagiu fostului prim-ministru Raila Odinga.

Conform , trei dintre cadavrele celor uciși în haos au fost duse la morga principală a capitalei Kenyei. Presa locală a relatat că o a patra persoană a murit, de asemenea, în timp ce ofițerii încercau să disperseze mulțimea care se aduna.

CAF a decis ca meciul din Liga Campionilor să se joace cu porțile închise

Din cauza tragicelor incidente petrecute pe stadionul din Nairobi, CAF a decis într-o primă fază să anuleze antrenamentul oficial de joi, 16 octombrie, al echipei pregătite de Laurențiu Reghecampf și a ordonat ca brigada de arbitri să renunțe la inspectarea arenei.

La un moment dat s-a vehiculat varianta ca partida să fie amânată pentru cel puțin 24 de ore, dar oaspeții s-au opus acestui lucru. După mai multe ore de analiză, conducătorii CAF au decis ca jocul să se dispute așa cum a fost programat, dar cu porțile închise.

În urma acestei hotărâri, întâlnirea Police FC – Al-Hilal Omdurman va avea loc vineri, 17 octombrie, de la ora 15:00. Returul este programat pe 24 octombrie, la Benghazi (Libya), deoarece trupa lui Reghe nu îndeplinește condițiile de a juca pe teren propriu după războiul care a avut loc în Sudan.

Masacru de proporții în Sudan

Deși s-a tot vorbit despre faptul că războiul din Sudan s-a încheiat și lucrurile încep să se liniștească, de curând a avut loc o . Peste 60 de persoane, inclusiv 14 copii și 15 femei, au fost ucise într-un atac asupra unui adăpost pentru persoane strămutate.

Rețeaua Medicilor din Sudan a anunțat că alți 21 de oameni au fost răniți în atacul lansat de forțele paramilitare sudaneze și a vizat Căminul al Arqam, care adăpostește familii strămutate în Al Fashir, capitala provinciei Darfurul de Nord.