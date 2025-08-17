Momente de groază surprinse pe un aeroport. Aripa unui avion a luat foc la scurt timp după aterizare. Video

Clipe de panică pentru pasagerii unui avion. La doar câteva secunde după aterizare, aripa aeronavei a luat foc. Avionul a zgâriat solul din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

ADVERTISEMENT

Imagini cu aripa unui avion care a luat foc după ce a atins solul

Pasagerii unui avion au trecut prin momente de groază. Deși zborul lor a fost unul lipsit de probleme, tocmai la aterizare au avut parte de o experiență neplăcută. , moment în care a luat foc.

Zborul UPS 5X61 încerca să aterizeze pe Aeroportul Internațional Taipei Taoyuan din Taiwan. Din cauza unui taifun puternic, aeronava a încercat să aterizeze de trei ori. Într-un final, a atins pista, însă nu fără mici incidente.

ADVERTISEMENT

Avionul decolase de pe Aeroportul Internațional Hong Kong-Chek Lap Kok, cu puțin timp înainte de ora 10 dimineața. Zborul a fost unul liniștit, problemele apărând în momentul în care aeronava a ajuns pe aeroportul de destinație.

În mediul online, au început să circule mai multe filmări care arată eforturile depuse de pilot pentru a ateriza în siguranță. După 3 încercări, avionul a ajuns pe pistă, însă taifunul l-a dezechilibrat, făcându-l să se încline pe măsură ce încetinea. Aripa lui a zgâriat solul, moment în care au început să sară în aer mai multe scântei.

ADVERTISEMENT

A Boeing 747’s wing struck the runway while landing during strong winds brought by Typhoon Podul in Taiwan on Wednesday. The UPS cargo jet made three approaches to the runway before successfully landing in the gusty conditions.

Incidentul de pe Aeroportul Internațional Taipei Taoyuan nu s-a soldat cu victime

Oficialii au confirmat că avionul a finalizat rularea fără să fie raportate victime. Chiar dacă toți pasagerii au scăpat cu bine, aeronava a suferit daune serioase la nacelă. Drept dovadă, autoritățile au decis să demareze o anchetă asupra incidentului.

ADVERTISEMENT

„Zborul UPS 5X61, un Boeing 747-8F, a suferit un impact al nacelului motorului în timpul unei aterizări nocturne pe pista 05L la Aeroportul Internațional Taipei Taoyuan (TPE). La momentul sosirii, au fost raportate rafale puternice de vânt asociate cu Taifunul Podul.

ADVERTISEMENT

La 11:20 UTC, zborul a abandonat abordarea pistei 05L și a executat o manevră de revenire. Aeronava s-a poziționat pentru o nouă abordare, care a fost de asemenea abandonată. La 12:08 UTC, aeronava a aterizat după a treia încercare, rămând într-un final pe platformă. Fotografiile după incident arată că un capac al motorului s-a desprins.”, precizează raportul Aviation Safety Netword, potrivit .

Taifunul Podul a lovit sudul Taiwanului pe 13 august

Incidentul de acum nu este singurul de acest fel. În ultima perioadă, sute de zboruri au fost anulate în Taiwan din cauza Taifunului Podul, care a traversat regiunea de sud a țării. Au fost raportate viteze ale vântului de peste 190km/h, iar peste 8.000 de locuitori au fost evacuați din case.

Până în prezent, Taifunul Podul a rănit 110 persoane și una încă este dispărută. De asemenea, peste 13.000 de gospodării au rămas fără energie electrică. După ce a traversat Taiwanul, taifunul a ajuns în China. Acolo, a lovit provincia Fujian și a provocat daune semnificative.

Alte aeroporturi din lume unde aterizarea avioanelor este o misiune grea

Incidente similare au loc și în Europa, în special pe aeroportul din Madeira, cunoscut drept unul dintre cele mai periculoase din lume. Din cauza coloanelor construite peste ocean, piloții pot întâmpina turbulențe la aterizarea pe pista de la Funchal. Pentru că este un aeroport renumit pentru dificultatea sa, a fost construită o platformă de unde oamenii pot admira aterizările avioanelor.

O adevărată provocare este și aterizarea pe aeroportul din Innsbruck, Austria. Aici, doar comandanții de bord au voie să aterizeze cu avionul, deoarece aeronavele se confruntă cu forfecarea vântului care vine din direcția munților. Situația este similară cu cea de pe aeroportul Lukla din Nepal.

Pentru că tot l-am adus în discuție, aeroportul Lukla din Nepal este numit . Acest aeroport are un istoric tragic, aici având loc șapte accidente mortale, în urma cărora au murit 50 de persoane. Gradul de periculozitate este dat de poziționarea pistei de aterizare, care se află pe o stâncă. Apoi, la capătul ei se află se află o prăpastie, cunoscută drept poarta de acces spre Everest.