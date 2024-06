Momente de neuitat pentru loturile feminine de gimnastică de la Izvorani! Nadia Comăneci le-a făcut o vizită surpriză. Foto

Nadia Comăneci, fosta mare campioana a României, le-a făcut o vizită surpriză fetelor din lotul olimpic.

Momente de neuitat pentru loturile feminin de gimnastică de la Izvorani! Nadia Comăneci le-a făcut o vizită surpriză

Nadia Comăneci a vizitat cantonamentul loturilor olimpice şi naţionale feminine de la Izvorani. cu gimnastele tricolore şi le-a urmărit la antrenament.

Anunțul vizitei a fost făcut public chiar de Federația Română de Gimnastică, în cadrul unei postări pe rețelele de socializare nu cu mult timp în urmă.

„Nadia le-a urmărit la antrenament pe Sabrina Maneca Voinea, Ana Maria Bărbosu, Lilia Cosman, Amalia Ghigoarţă, Maria Ceplinschi, Andreea Preda, Amalia Puflea, Ella Oprea şi Ioana Danciu.

Cu o lună şi jumătate inainte de startul întrecerii olimpice de gimnastică artistică, Nadia a răspuns întrebărilor fetelor, le-a încurajat şi le-a promis că va fi alături de ele la Jocurile Olimpice”, a transmis Federația Română de Gimnastică.

„The best time with the Romanian Gymnastics team Bucharest… Good luck ladies! See you in Paris!”, este şi mesajul în limba engleză al Nadiei Comăneci de pe contul personal de Facebook.

Vezi mai jos imaginea cu Nadia Comăneci la antrenamentul lotului de gimnastică:

Câți bani primește Nadia Comăneci de la statul român în fiecare lună

Nadia a intrat în istoria sportului românesc și mondial în 1976, la Montreal, când a reușit să obțină prima notă de 10 la Jocurile Olimpice. Pentru această performanță, fosta mare campioană este recompensată lunar de statul român.

Nadia Comăneci beneficiază lunar de la statul român de o sumă de 16.635 de lei, aceasta reprezentând renta viageră pentru realizările sale extraordinare de-a lungul carierei.

Guvernul a implementat, în luna decembrie, măsuri de austeritate pentru anulul 2024 şi a decis să nu existe o creştere a sumei care este oferită foştilor sportivi.

Potrivit Ordonanței de Urgență Nr 115/2023, „rentele viagere prevăzute la art. 64 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în cuantumul aflat în plată în luna decembrie 2023”.

Nadia Comăneci a ajuns la frumoasă vârstă de 62 de ani. Românca s-a stabilit de aproape 20 de ani, alături de soțul ei Bart Conner, în Norman, o mică localitate de lângă Oklahoma City din Statele Unite.