Momente de panică în Champions League! Puștiul de 35 de milioane de euro a leșinat pe teren

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După ce Jamal Musiala a leșinat de două ori în două partide amicale pentru Bayern Munchen în această vară, la câteva zile distanță, nimeni nu mai vrea să riște! Astfel, în momentul în care Konstantinos Karetsas a resimțit o stare de rău, antrenorul Niko Kovac nu a mai stat pe gânduri și l-a înlocuit cu Nwaneri.

Konstantinos Karetsas a fost scos cu targa de pe teren la debutul în Champions League și dus la spital

Era minutul 26 al partidei dintre Borussia Dortmund și Villarreal. Într-un comunicat oficial, Borussia Dortmund a anunțat că jucătorul are probleme circulatorii. „Konstantinos Karetsas a fost nevoit să părăsească terenul din cauza unor probleme circulatorii. Kosta se simte bine, având în vedere circumstanțele, și se îndreaptă spre spital pentru investigații suplimentare”, au anunțat oficialii echipei.

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, . Dacă la debutul noului sezon din Bundesliga, Giannis Konstantelias a părăsit terenul din cauza unor probleme serioase la genunchi, acum a venit rândul lui Konstantinos Karetsas să le dea tuturor emoții.

Chiar la debutul său în cea mai importantă competiție intercluburi, mijlocașul grec a resimțit o stare puternică de rău, după care a trimis mingea în afara terenului și s-a întins la pământ. Staff-ul medical al celor de la Dortmund a intrat pe teren pentru a-i acorda primul ajutor, în timp ce îngrijorarea spectatorilor era evidentă în tribună.

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Karetsas a fost cumpărat de la Genk pentru 30 de milioane de euro și este considerat un mare talent

În cele din urmă, tânărul jucător în vârstă de 18 ani a fost scos de pe teren cu targa, în aplauzele fanilor prezenți pe Westfalenstadion. Presa germană menționează că fotbalistul grec a lipsit de la antrenamentul de luni al echipei din cauza oboselii. Cu toate acestea, Nico Kovac a decis să-l titularizeze pe jucător împotriva celor de la Villarreal.

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Cotat la 35 de milioane de euro de Transfermarkt, Karetsas a fost cumpărat de Borussia Dortmund de la Genk pentru 30 de milioane de euro. Pentru fosta sa echipă, Karetsas a jucat 92 de partide, a reușit 6 goluri și 23 de pase de gol, o cifră impresionantă. Pentru Dortmund, Karetsas a jucat doar cinci partide și a oferit o pasă de gol.

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