Momente de panică în SuperLiga României! A fost nevoie de intervenția ambulanței, iar fotbalistul a ajuns direct la spital

Jucătorii prezenți pe teren în Petrolul Ploiești – Oțelul Galați au tras o sperietură îngrozitoare. Luan Campos, brazilianul oțelarilor care marcase golul de 3-1, s-a lovit cap în cap cu Chică-Roșă și a picat inconștient pe gazon. Salvarea a intervenit prompt, iar sud-americanul a fost transportat la spital pentru investigații.

Moment critic în Petrolul Ploiești – Oțelul Galați! Fotbalistul a căzut inconștient pe gazon

Petrolul Ploiești trebuia să o învingă pe Oțelul Galați, echipă fără niciun obiectiv în acest final de sezon, pentru a se salva de barajul pentru menținerea în prima ligă, însă a început partida cum nu se putea mai rău. Prahovenii s-au văzut conduși cu 2-0 încă după primele 24 de minute, iar misiunea lor devenea una aproape imposibilă.

Chiar dacă au redus din diferență, Același fotbalist brazilian a fost în centrul unui moment de panică în repriza secundă. În timpul unui corner, el a fost lovit puternic în spatele capului de Chică-Roșă și s-a prăbușit pe gazon. Jucătorii au reacționat imediat și au cerut intervenția medicilor și a ambulanței, iar fotbalistul gălățenilor a fost transportat la spital pentru mai multe investigații.

Petrolul a tremurat serios la salvarea de la retrogradare

O victorie în ultima etapă i-ar fi putut asigura Petrolului salvarea de la baraj, însă „lupii galbeni” nu au reușit să se concentreze suficient pentru obiectiv. În urma înfrângerii cu Oțelul Galați, formația antrenată de Mehmet Topal ar fi fost nevoită să-și apere locul în prima ligă împotriva unei divizionare secunde dacă Farul ar fi îndeplinit o simplă formalitate și ar fi scos măcar un punct cu Metaloglobus, echipă deja retrogradată, însă constănțenii au pierdut cu scorul de 1-0.

În urma poziției de la finalul campionatului, Dâmbovițenii s-au clasat pe ultimul loc în play-off-ul Ligii a II-a, însă deoarece CSA Steaua și FC Bihor nu au dreptul de promovare, Chindia poate profita și să-și asigure un loc în SuperLiga României dacă va câștiga meciul de baraj cu FC Hermannstadt sau Farul Constanța.