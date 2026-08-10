Momente de panică la Botoșani – Corvinul! Ambulanța a intrat pe teren, după ce antrenorului i s-a făcut rău

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Antrenorul de portari al celor de la Corvinul Hunedoara, Cristian Preda (53 de ani), a avut o cădere de calciu înainte de startul meciului dintre formația nou-promovată și FC Botoșani. Ambulanța a intrat pe teren, iar echipajul medical l-a stabilizat pe tehnician, care nu a avut alte probleme mai apoi.

Ambulanța a intrat pe gazon înainte de FC Botoșani – Corvinul

Un reprezentant al echipajului de ambulanță prezent la arena din Botoșani a oferit o primă reacție după problemele acuzate de Cristian Preda, antrenorul de portari al Corvinului. „Un membru al staff-ului tehnic de la Corvinul a avut o cădere de calciu, probabil și pe fondul căldurii, efortului depus, dar și vârstei înaintate.

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A fost stabilizat imediat. Nu au fost probleme grave”, a transmis acesta pentru după incidentul petrecut în timpul . Cristian Preda activează la Corvinul din 2021, sosind la echipă alături de actualul antrenor principal, Florin Maxim. Cei doi au colaborat și în trecut, în mandatele pe care Maxim le-a avut la CSC Șelimbăr sau FC Voluntari II.

Când ar putea Corvinul să schimbe arena pe care își dispută meciurile de pe teren propriu

Corvinul nu poate evolua în SuperLiga pe propriul stadion, care va fi demolat în toamna acestui an pentru a face loc unei noi arene. , însă din octombrie ar urma să evolueze pe stadionul „Petre Libardi” din Petroșani. „Cred că vom juca la Petroşani undeva la finalul lui septembrie, octombrie.

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Dar nu este o dramă dacă nu va fi atunci, pentru că noi oricum avem contractul pe un an de zile la Arad. Toată discuţia este legată de cum se finalizează lucrările la Petroşani. Şi mai ales terenul, pentru că acesta nu arată foarte bine. Am văzut stadiul lucrărilor de la Petroşani, lucrurile sunt pe drumul care trebuie”, a declarat primarul Hunedoarei, Dan Bobouţanu. Primul meci pe care Corvinul ar urma să îl joace la Petroșani ar fi cel cu FC Voluntari, care se va juca în jurul datei de 10 octombrie.