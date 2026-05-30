Momente de panică la Budapesta, înainte de finala Champions League! Un fan englez a ajuns în stare gravă după un accident teribil

Un incident nedorit s-a petrecut înainte de finala UEFA Champions League dintre PSG și Arsenal, de la Budapesta, iar un fan englez a ajuns în spital în capitala Ungariei.
Catalin Oprea
30.05.2026 | 20:39
Un fan englez a ajuns în spital înainte de finala UCL. Foto: Hepta
Un suporter al echipei Arsenal se află în stare gravă după ce a fost implicat într-un accident cu trotinetă electrică în Budapesta, cu doar câteva ore înaintea finalei UEFA Champions League dintre Arsenal și Paris Saint-Germain. Incidentul a avut loc în capitala Ungariei, oraș care găzduiește în premieră ultimul act al competiției.

Potrivit informațiilor publicate de presa britanică, fanul englez a suferit răni serioase după ce a căzut de pe trotineta electrică în timp ce se deplasa prin oraș. Acesta a fost transportat de urgență la spital, medicii apreciind că viața sa este în pericol. Accidentul s-a produs în contextul în care zeci de mii de suporteri ai celor două echipe au ajuns la Budapesta pentru finala disputată pe Puskas Arena. Autoritățile maghiare au anunțat încă dinaintea meciului că se așteaptă la unul dintre cele mai aglomerate weekenduri sportive din istoria orașului.

Familia și prietenii suporterului au lansat apeluri pentru sprijin și au transmis mesaje de încurajare în mediul online, în timp ce comunitatea fanilor lui Arsenal s-a mobilizat rapid după aflarea veștii. Numeroși suporteri au transmis mesaje de solidaritate și însănătoșire grabnică. Incidentul a umbrit atmosfera de sărbătoare care domina Budapesta înaintea finalei. Mii de suporteri au ocupat zonele centrale ale orașului, iar fan zonele organizate de UEFA au fost pline încă din primele ore ale zilei.

Atmosferă de meci mare la partida dintre PSG și Arsenal, din finala Ligii Campionilor

Autoritățile locale au desfășurat o amplă operațiune de securitate pentru eveniment, cu aproximativ 4.000 de polițiști mobilizați în capitala Ungariei. Măsurile au fost luate atât pentru gestionarea fluxului mare de suporteri, cât și pentru prevenirea incidentelor de ordine publică.

În paralel cu accidentul, poliția a investigat și mai multe altercații izbucnite între suporteri ai lui Arsenal și PSG în centrul Budapestei, imaginile cu confruntările circulând rapid pe rețelele sociale. Mai multe persoane au fost identificate de autorități în urma analizării camerelor de supraveghere. Finala Champions League dintre Arsenal și PSG a atras peste 67.000 de spectatori pe stadion și alte zeci de mii de fani în oraș.

