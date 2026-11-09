Momente de panică la CS Dinamo – Râmnicu Vâlcea! Jucătorul a rămas inconștient pe gazon

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Chiar dacă Ionuț Chirilă (60 de ani) a reușit să obțină câteva rezultate bune alături de puștii lui CS Dinamo, aceștia mai au foarte mult de lucrat până vor putea avea pretenții. Râmnicu Vâlcea nu a avut foarte multe probleme în meciul de la Buftea și a marcat trei goluri încă din primele 23 de minute. Totuși, ei au intrat în panică din altă cauză, după ce Brian Lemac, marcatorul golului 3, a fost lovit dur în maxilar și a rămas nemișcat pe gazon.

Brian Lemac, făcut KO în CS Dinamo – Râmnicu Vâlcea! Fotbalistul oaspeților a creat panică la Buftea

Doar 8 minute a rezistat „grădinița” lui Ionuț Chirilă în meciul cu Râmnicu Vâlcea până să încaseze primul gol, marcat de Alexandru Sălcianu, iar doar 4 minute mai târziu avantajul deja era dublat de Vasile Constantin. Gogescu reducea din diferență în minutul 21, dar în minutul 23 Brian Lemac își ducea din nou echipa la două goluri distanță pe tabelă.

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Emoțiile vâlcenilor au apărut abia spre final, după golul marcat de Robert Lecca, nepotul de 17 ani al lui Ionuț Lupescu. Totuși, ei au intrat în panică din cauza altui incident. Brian Lemac, marcatorul golului al treilea, a primit un cot în maxilar și a rămas nemișcat pe gazon. El a părut că și-a pierdut cunoștința preț de câteva secunde, însă și-a revenit destul de repede după intervenția promptă a medicilor.

CS Dinamo a încercat revenirea pe final, însă elevii lui Chirilă rămân pe penultimul loc

Deși tinerii fotbaliști mai au mult de acumulat pentru a avea rezultate constante în Liga a 2-a. Chiar dacă bucureștenii veneau după câteva rezultate bune, de această dată nu au reușit să obțină niciun punct.

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Dinamo a încercat să pună presiune pe final, după ce a redus din diferență prin golul lui Robert Lecca. Reușita din afara careului a nepotului lui Lupescu a reprezentat primul său gol în Liga a 2-a, însă, din păcate pentru el, golul său nu a fost valorificat de CS Dinamo, iar meciul s-a încheiat cu victoria cu 3-2 a vâlcenilor. În urma acestui rezultat, echipa antrenată de