Andrei Moroiţă, măcel în Oţelul Galaţi – Hermannstadt 0-2: trei cartonaşe roşii acordate gazdelor!

Gyuszi Balint a tras o sperietură serioasă în startul meciului Oțelul – Hermannstadt. Doi dintre jucătorii săi, Manuel Lopes și Zivulic, s-au ciocnit și au rămas întinși pe gazon. Echipa medicală și-a făcut apariția imediat pe suprafața de joc, întrucât cei doi fotbaliști păreau să aibă probleme serioase.

Andrei Moroiţă a acordat trei cartonaşe roşii în Oţelul Galaţi – Hermannstadt, încheiat 0-2. Toate eliminările au fost în echipa gazdă, fiind trimişi la cabine Bană, Zivulic şi Iacob, în final de meci.

Prima eliminare a venit în minutul 45+5. Ştefan Bană a văzut două cartonaşe galbene în decurs de câteva minute, al doilea fiind acordat foarte uşor pentru o ţinere în propria jumătate.

În minutul 78, Zivulic l-a călcat pe gleznă pe Florescu. Căpitanul Oţelului a văzut cartonaş galben la prima fază, dar Moroiţă a fost chemat la VAR şi l-a eliminat pe jucător după ce a revăzut faza pe ecrane.

Apoi, în minutul 85, Iacob a văzut şi el cartonaşul roşu după un meleu format între jucătorii celor două echipe după golul de 2-0, marcat de Neguţ. Fotbalistul a încercat să poarte un dialog cu Moroiţă, dar arbitrul a fost intransigent.

a fost unul plin de ghinioane pentru moldoveni. În minutul 13 al întâlnirii de la Galați, Manuel Lopes și Zivulic au dat cap în cap. Cei doi jucători nu au comunicat și s-au ciocnit violent. Ambii au rămas întinși pe suprafața de joc, iar arbitrul a oprit de urgență partida.

Echipa medicală a celor de la Oțelul a ajuns de urgență la fața locului pentru a verifica starea celor doi fotbaliști. Din fericire pentru moldoveni, câteva bandaje au fost suficiente. Atât Manuel Lopes, cât și Zivulic au putut să continue partida, deși s-au lovit serios unul de celălalt. Vezi video .

Oțelul – Hermannstadt. Repriză plină la Galați

Totuși, ghinionul a continuat pentru antrenorul celor de la Oțelul Galați. Gyuszi Balint a fost nevoit să facă o modificare în echipă la câteva minute distanță. Patrick a acuzat dureri și a transmis că nu poate continua jocul. În locul său a fost aruncat în luptă Debeljuh.

Și arbitrul a avut de muncă. În minutul 25 al întâlnirii, centralul i-a arătat cartonașul roșu unui membru din stafful celor de la Hermannstadt pentru proteste vehemente. Partida este una destul de încrâncenată și, astfel, au urmat alte momente tensionate.

Bană, eliminat de Moroiță. Gol anulat al gălățenilor

Evenimentele din prima repriză au continuat în minutul 45. Oțelul Galați a izbutit să marcheze prin Luan Campos, după o fază construită excelent. Reușita fotbalistului lui Balint a fost anulată corect pe motiv de ofsaid.

După cartonașul galben încasat în minutul 42 pentru un fault dur asupra lui Stancu, Ștefan Bană a fost din nou avertizat chiar înainte de finalul primei reprize. „Centralul” Moroiță și, implicit, pe cel roșu. Decizia arbitrului a stârnit huiduieli în tribune, deoarece arbitrul nu a dictat un fault produs chiar înaintea galbenului primit de fotbalistul moldovenilor.

Oțelul Galați și Hermannstadt se vor mai întâlni și în play-out. Ambele echipe au ratat calificarea în top 6 și vor fi în lupta pentru salvarea de la retrogradare. Moldovenii stau destul de bine în clasament și nu au emoții foarte mari. În schimb, sibienii au nevoie de puncte urgente pentru a nu fi în pericol să pice în Liga a 2-a.