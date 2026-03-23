Momente de panică la meciul Soranei Cîrstea de la Miami! Arbitrul a întrerupt partida. Video

Sorana Cîrstea nu a fost departe de o victorie uriașă în optimile de finală de la Miami. Românca a cedat în trei seturi în fața mult mai bine cotatei jucătoare americane Coco Gauff. Partida a fost oprită în actul decisiv preț de câteva minute bune, întrucât o persoană din public a leșinat și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Sorana Cîrstea, out de la Miami! Românca a fost eliminată de Coco Gauff

Românca a făcut un joc bun și a reușit să împingă meciul cu numărul 4 mondial, Coco Gauff, în setul decisiv, însă nu a reușit să își păstreze același nivel ridicat, iar în cele din urmă tenismena de 22 de ani și-a adjudecat victoria.

Sorana Cîrstea a reușit să o surprindă pe Coco Gauff cu mai multe lovituri direct câștigătoare, însă și americanca a reușit să iasă la rampă cu câteva execuții de mare finețe. Majoritatea punctelor lungi au fost adjudecate de numărul 4 mondial, care în următoarea rundă va da piept cu câștigătoarea din duelul Anisimova – Bencic.

Meciul Soranei Cîrstea a fost întrerupt după ce o persoană a leșinat în tribune

În setul 3 a avut loc un moment interesant. Unui spectator din tribună i s-a făcut rău și a leșinat. Arbitrul partidei a fost imediat înștiințat, a coborât din scaun și le-a anunțat pe cele două jucătoare că meciul va fi întrerupt preț de câteva minute. Medicii au ajuns la fața locului și i-au acordat îngrijiri femeii din tribune.

This dumbass really had to faint and stall my Coco Gauff match… — Nemo (training for Wimbledon) (@nemoserves)

Cele două jucătoare s-au conformat deciziei luate de arbitrul partidei. Atât Sorana Cîrstea, cât și Coco Gauff au continuat să se miște pentru a nu ieși din ritm, iar în cele din urmă, după ce medicii au stabilizat-o pe femeia din tribune, care leșinase, partida a fost reluată. Nu a mai durat mult până când meciul s-a încheiat definitiv.