Sport

Momente de panică la meciul Soranei Cîrstea de la Miami! Arbitrul a întrerupt partida. Video

Moment incredibil în timpul meciului Sorana Cîrstea - Coco Gauff. O femeie a leșinat chiar în timpul partidei. Arbitrul a întrerupt confruntarea de la Miami.
Alex Bodnariu
23.03.2026 | 23:52
ULTIMA ORĂ
ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea nu a fost departe de o victorie uriașă în optimile de finală de la Miami. Românca a cedat în trei seturi în fața mult mai bine cotatei jucătoare americane Coco Gauff. Partida a fost oprită în actul decisiv preț de câteva minute bune, întrucât o persoană din public a leșinat și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Povestea Soranei Cîrstea la ultimul ei turneu de la Miami s-a oprit în optimile de finală. Românca a făcut un joc bun și a reușit să împingă meciul cu numărul 4 mondial, Coco Gauff, în setul decisiv, însă nu a reușit să își păstreze același nivel ridicat, iar în cele din urmă tenismena de 22 de ani și-a adjudecat victoria.

ADVERTISEMENT

Partida a fost extrem de echilibrată în primele două seturi. Sorana Cîrstea a reușit să o surprindă pe Coco Gauff cu mai multe lovituri direct câștigătoare, însă și americanca a reușit să iasă la rampă cu câteva execuții de mare finețe. Majoritatea punctelor lungi au fost adjudecate de numărul 4 mondial, care în următoarea rundă va da piept cu câștigătoarea din duelul Anisimova – Bencic.

În setul 3 a avut loc un moment interesant. Unui spectator din tribună i s-a făcut rău și a leșinat. Arbitrul partidei a fost imediat înștiințat, a coborât din scaun și le-a anunțat pe cele două jucătoare că meciul va fi întrerupt preț de câteva minute. Medicii au ajuns la fața locului și i-au acordat îngrijiri femeii din tribune.

ADVERTISEMENT
„Veniți cu propriile arme". Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară

Cele două jucătoare s-au conformat deciziei luate de arbitrul partidei. Atât Sorana Cîrstea, cât și Coco Gauff au continuat să se miște pentru a nu ieși din ritm, iar în cele din urmă, după ce medicii au stabilizat-o pe femeia din tribune, care leșinase, partida a fost reluată. Nu a mai durat mult până când meciul s-a încheiat definitiv.

Schimbare totală: a fost "cea mai frumoasă femeie din lume", dar a "dispărut"! Cum arată astăzi, după ce a făcut 4 copii
ADVERTISEMENT
Turcii pregătesc măsuri de securitate fără precedent pentru delegaţia României! Ce îi aşteaptă pe „tricolori" la Istanbul. Exclusiv
Prima reacție a FRF despre venirea lui Ionuț Radu la București. Ce se întâmplă cu Laurențiu Popescu: „Era în vacanță la Milano"
WTA Miami 2026. Sorana Cîrstea – Coco Gauff 4-6, 6-3, 2-6. Câți bani a primit românca după eliminarea în optimi
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
MM Stoica l-a amenințat pe Gigi Becali că pleacă de la FCSB dacă îl transferă pe jucătorul care a făcut videochat cu un alt bărbat: 'Râde lumea de noi!'
