Momente de panică pentru FCSB! Darius Olaru, plin de sânge după un duel violent în derby-ul cu Dinamo

Darius Olaru a trecut prin momente dificile în derby-ul Dinamo - FCSB din barajul pentru Conference League. Căpitanul roș-albaștrilor și-a spart arcada după un duel cu Alexandru Musi
Alex Bodnariu
29.05.2026 | 22:06
Imagini dure din Dinamo - FCSB! Olaru a sângerat abundent și a avut nevoie de îngrijiri pe teren. Foto: Bogdan Buda FANATIK
Darius Olaru a tras o sperietură serioasă în derby-ul dintre Dinamo și FCSB, din barajul pentru Conference League. Căpitanul campioanei României a ieșit șifonat dintr-un duel în propria suprafață de pedeapsă cu Alexandru Musi. Și-a spart arcada, iar echipa medicală a intrat de urgență pe suprafața de joc.

Sperietură trasă de Darius Olaru în Dinamo – FCSB

Totul s-a petrecut în timpul unui atac purtat de jucătorii celor de la Dinamo. Mingea a ajuns în zona în care se aflau Darius Olaru și Alexandru Musi. Căpitanul celor de la FCSB nu s-a protejat deloc și a fost lovit de adversarul său cu cotul în zona feței.

Inițial, jucătorii celor de la Dinamo au cerut lovitură de la punctul cu var. Alexandru Musi a rămas preț de câteva secunde întins pe suprafața de joc. Până la urmă s-a ridicat, însă cel care a avut nevoie de intervenția echipei medicale a fost Darius Olaru.

Darius Olaru a putut continua meciul după ce și-a spart arcada

Mijlocașul celor de la FCSB și-a dat seama că sângerează. Și-a spart arcada în duelul cu Alex Musi. S-a întins pe gazon, iar arbitrul a făcut semn echipei medicale să intre pe teren pentru a-i acorda îngrijiri. Jucătorul a fost bandajat serios, dar a putut continua jocul.

Imagini dure din Dinamo – FCSB! Olaru a sângerat abundent și a avut nevoie de îngrijiri pe teren. Foto: Bogdan Buda FANATIK

Fotoreporterul FANATIK l-a surprins pe Darius Olaru întins pe gazon, plin de sânge, cerând de urgență intervenția echipei medicale. Din fericire pentru căpitanul celor de la FCSB, accidentarea nu a fost una care să îl împiedice să continue partida.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
